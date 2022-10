Nghệ An: Qua gian khó, mới tỏ lòng quân – dân

Những cơn mưa trắng trời, xối xả suốt ngày đêm trút hàng triệu khối nước xuống, lũ ống, lũ quét cuồn cuộn từ thượng nguồn đổ về miền biên giới Kỳ Sơn. Hậu quả khiến một cháu bé 4 tháng tuổi không qua khỏi. Hàng chục ngôi nhà bị đổ sập và chôn vùi trong bùn đất, tài sản của nhiều hộ dân bị mất trắng; cùng với đó là hàng trăm khối bùn đất, khối đá lớn ngổn ngang trên khắp mọi con đường…

Hàng chục ngôi nhà bị đổ sập và chôn vùi trong bùn đất, tài sản của nhiều hộ dân bị mất trắng

Nhân dân nơi đây đang cần được cứu hộ, cứu nạn vì tính mạng, sức khỏe đang bị đe dọa. Đây chính cũng chính là lúc hàng trăm chiến sĩ thuộc công an tỉnh, công an huyện Kỳ Sơn, biên phòng…vào những nơi khó khăn, nguy hiểm nhất để cùng dân khắc phục hậu quả sau lũ. Bất kể trong mưa gió ngày đêm, cán bộ chiến sĩ đã dốc hết mình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ những trường hợp bị mất tích, bị cô lập do lũ quét.

Hàng trăm chiến sĩ thuộc công an tỉnh, công an huyện Kỳ Sơn, biên phòng…vào những nơi khó khăn, nguy hiểm nhất để cùng dân khắc phục hậu quả sau lũ

Cũng như bà con vùng lũ, các lực lượng cứu hộ gần như thức trắng để thông tuyến, tiếp cận nhanh nhất với bà con nhân dân cùng khắc phục thiên tai, thậm chí khi đói chỉ có thời gian ăn vội gói mì tôm sống là tiếp tục công tác giúp dân. Đó chính là tình quân dân thắm thiết không đồng tiền nào có thể mua được và mưa lũ dù dữ tợn đến đâu cũng không thể ngăn cản hay chia cắt.

CB, CS Trung đoàn 764/Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tiếp tục tích cực tham gia sửa chữa, khắc phục hậu quả sau lũ lụt tại Huyện Kỳ Sơn.

Lũ về, ai cũng chạy lũ nhưng lực lượng công an, bộ đội lại vào trực tiếp vùng tâm lũ để chống lũ, cứu hộ người dân. Nơi họ đang trực chiến là những nơi có địa hình hiểm trở, những điểm sạt lở đất; các tuyến đường đóng băng do bùn đất, nhà ngập từ thị trấn Mường Xén cho đến vùng sâu, vùng xa; là ở xã Cà Tạ, xã Tây Sơn nơi bị cô lập do lũ quét...

Những hình ảnh dầm mình trong bùn đất cứu người già, trẻ con và tài sản của nhân dân đến nơi an toàn đã cho chúng ta thấy được sự nỗ lực tột cùng của các chiến sỹ. Mặc cho dòng nước lũ hung dữ, mưa vẫn rơi, gió vẫn rít và lũ có thể tiếp tục xuất hiện bất cứ lúc nào, sẵn sàng cuốn trôi mọi thứ kể cả các anh.

Lũ về, ai cũng chạy lũ nhưng lực lượng công an, bộ đội lại vào trực tiếp vùng tâm lũ để chống lũ, cứu hộ người dân.

Huyện Kỳ Sơn là huyện vùng biên giới, vì điều kiện vùng núi xa xôi, phù hợp làm việc với người dân bản địa, nên cũng có nhiều chiến sĩ công an làm việc tại quê hương, họ cũng có gia đình, có nhà cửa nơi đây. Đặt mình vào hoàn cảnh của các anh chúng ta mới thấu hiểu được sự hy sinh, vất vả của những người chiến sĩ. Nhiều người đâu biết rằng, có không ít những chiến sĩ, cán bộ đang làm nhiệm vụ giúp dân, cứu người thì cũng là lúc nhà cửa của một số đồng chí cũng đang bị lũ quét làm tốc mái, bùn đất vào nhà, đang phải oằn mình chịu cảnh chạy lũ, trốn lũ như người dân. Nhưng rất ít trong số họ được bên cạnh, chăm lo cho gia đình trong hoàn cảnh như vậy. Kỳ thực, những thiệt hại, mất mát là điều không thể tránh khỏi nhưng vượt trên tất cả chính là trách nhiệm của các anh đối với nhân dân, với Tổ quốc. Vẫn là các anh nơi nguy hiểm, gian khổ nhất.

60 cán bộ chiến sỹ Cảnh sát cơ động tỉnh Nghệ An được điều động lên hiện trường giúp dân.

Suốt một ngày và đêm hôm qua, 100% lực lượng cán bộ chiến sỹ Công an huyện Kỳ Sơn đã cùng các lực lượng, cấp uỷ, chính quyền hỗ trợ nhân dân sơ tán người, tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm. Bên cạnh đó, lực lượng còn tổ chức dọn dẹp nhà cửa và đặc biệt tiếp tế các nhu yếu phẩm, nước uống cho các hộ dân trong vùng đang bị cô lập.

Các nhu yếu phẩm, nước uống tiếp tế cho các hộ dân vùng đang bị cô lập.

“Mặc dù lực lượng công an, chiến sĩ, các cấp các ngành đã cố gắng ngày đêm cùng nhân dân để khắc phục hậu quả của mưa lũ nhưng đến thời điểm hiện tại chỉ mới được một phần nhỏ, nếu thời tiết thuận lợi thì may chăng một tuần là tạm ổn, còn không thì thời gian phải hơn” thượng tá Tô Văn Hậu, trưởng công an huyện Kỳ Sơn cho biết.

Bữa cơm vội của các chiến sĩ quân đội

Những ngày này, nước đã dần rút, nhưng các chiến sĩ vẫn sát cánh cùng địa phương giúp người dân trở về với cuộc sống thường ngày. Dù còn nhiều điều phải lo toan trước mắt, nhưng trong lòng những người dân nơi đây, hình ảnh những chiến sĩ công an, quân đội mải miết đêm ngày,san đất, di dân khẩn cấp, lao đi giữa màn mưa trắng trời để các em nhỏ kịp buổi học, để khỏi lỡ buổi khám bệnh của bà con... sẽ mãi là những hình ảnh đẹp được người dân nơi đây ghi nhận.

Tác giả: Tiến Dũng

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn