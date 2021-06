Nghệ An: Phê chuẩn khởi tố cặp “vợ chồng hờ” mua bán trái phép chất ma túy

Đối tượng Dương Văn Sáng và tang vật tại trụ sở Cơ quan điều tra

Theo đó , khoảng 05 giờ ngày 16/6/2021, tại khu vực bản Sơn Thành, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Phòng PCMT thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An và Đội phòng chống ma túy thuộc Cục Hải quan tỉnh Nghệ An bắt quả tang Dương Văn Sáng và Nguyễn Thị Vân về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ được lòa 01 bánh Heroin có trọng lượng 371g.

Qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn xác định Dương Văn Sáng và Nguyễn Thị Vân quen nhau và sống chung như vợ chồng tại bãi đào vàng tỉnh Quảng Nam. Thời gian này, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Nguyễn Thị Vân đã trở về quê tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An và Dương Văn Sáng đi cùng. Trong thời gian ở Kỳ Sơn, Sáng đã mua từ 1 đối tượng không quen biết tại xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An 01 bánh ma túy (Heroine) với mục đích đưa vào Quảng Nam bán kiếm lời. Tuy nhiên, khi Sáng đang vận chuyển số ma túy nói trên thì bị các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. Đối với Nguyễn Thị Vân, trong quá trình sống chung, mặc dù biết Dương Văn Sáng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy nhưng không trình báo cơ quan chức năng để xử lý kịp thời.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đang hoàn tất thủ tục để chuyển xử lý theo quy định./

Tác giả: Hoàng Anh Tuấn

Nguồn tin: kiemsat.vn