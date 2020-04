Nghệ An: Phạt nhóm thanh niên đi xe máy không đeo khẩu trang

7 thanh niên bị xử phạt vì hành vi tụ tập đông người và không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Ngày 16/4, lãnh đạo UBND xã Diễn Thịnh huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, ngày 15/4, tổ công tác Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) tuần tra kiểm soát trên đường Quốc phòng thuộc xóm 17, xã Diễn Thịnh thì phát hiện nhóm thanh niên 7 người tuổi từ 18 đến 22 đang tụ tập, không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Sau đó, tổ công tác đã đưa nhóm thanh niên về trụ sở UBND xã Diễn Thịnh. Tại trụ sở UBND xã nhóm thanh niên thừa nhận hành vi, vi phạm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND xã Diễn Thịnh đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt 7 người với tổng số tiền 1,4 triệu đồng.

Trước đó, ngày 13/4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Diễn Phú (Diễn Châu) phát hiện nhóm thanh niên (4 nam, 5 nữ) đang tụ tập dã ngoại tại bờ hồ Xuân Dương (thuộc địa bàn xã Diễn Phú).

Với 2 lỗi không đeo khẩu trang và tụ tập trên 2 người phạm vi ngoài công sở, mỗi thanh niên này bị xử phạt hành chính 400.000 đồng.

Tác giả: Nguyễn Tú

Nguồn tin: Báo Dân trí