Nghệ An: Nhà thầu phụ 'kêu cứu' vì Chi cục THADS TP. Vinh phong tỏa tiền thi công công trình

Phong tỏa tiền thầu phụ này thanh toán cho thầu phụ khác?

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây dựng Hoà Bình có trụ sở tại Nghệ An xây dựng nhiều công trình ở nhiều địa phương. Quá trình thi công do chủ đầu tư, thiếu, chậm vốn nên việc thanh toán lại cho các đối tác gặp khó khăn. Năm 2010, Công ty Hoà Bình nhận thi công gói thầu số 11: Lập BVTC và xây dựng đoạn tuyến Km 395 + 378,35 Km 401 + 00, cầu đông hụt, cầu Chè Rèn và cầu Bánh Rán dự án Cải tạo, nâng cấp QL15 đoạn nối Quốc Lộ 1A (TP. Hà Tĩnh) – Đường Hồ Chí Minh (Phúc Đồng), Hà Tĩnh. Chủ đầu tư công trình là Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng công trình Giao Thông tỉnh Hà Tĩnh.

Sau ký hợp đồng, Giám đốc Công ty Hoà Bình do điều kiện sức khoẻ phải đi các nơi, kể cả nước ngoài điều trị bệnh tật. Gói thầu được Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng 485 (Công ty 485) đảm nhiệm thi công theo hợp đồng giữa Công ty Hoà Bình và Ban QLDA công trình giao thông Hà Tĩnh.

Giữa Công ty Hoà Bình và Công ty 485 ký hợp đồng kinh tế số 36/HĐKT-TC, phụ lục hợp đồng số 36/01/PLHĐKT–212 để thi công gói thầu nêu trên. Tháng 09/2014 công trình hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Chi cục THA dân sự TP. Vinh.

Tổng giá trị hợp đồng giữa hai Công ty khoảng 36 tỉ đồng. Trong đó Công ty 485 đã được nhận gần 27 tỉ đồng. Văn bản đối chiếu thể hiện số tiền còn lại 8.650.500.000 đồng hai bên thống nhất Công ty 485 sẽ được nhận khi chủ đầu tư chuyển tiền.

Đến ngày 23/9/2021, Ban QLDA công trình giao thông Hà Tĩnh thực hiện việc vào số tài khoản của Công ty CP ĐT&XD Hoà Bình; Nội dung phiếu chi ghi rõ: Thanh toán gói thầu số 11: Lập BVTC và xây dựng đoạn tuyến Km 395 + 378,35 Km 401+00, cầu đông hụt, cầu Chè Rèn và cầu Bánh Rán dự án Cải tạo, nâng cấp QL 15 đoạn nối Quốc Lộ 1A (TP. Hà Tĩnh) – Đường Hồ Chí Minh (Phúc Đồng), Hà Tĩnh” số tiền 5.021.539.000 đồng (Năm tỉ, không trăm hai mươi mốt triệu, năm trăm ba mươi chín nghìn đồng).

Tuy nhiên, Công ty 485 không thể nhận được số tiền này bởi Chỉ cục Thi hành án Dân sự TP. Vinh tiến hành phong tỏa số tiền 4.518.341.000 đồng (bốn tỉ, năm trăm mười tám triệu, ba trăm bốn mươi mốt nghìn đồng) trong tổng số tiền nêu trên nhằm để thi hành án khoản nợ gốc 3.520.023.565 đồng và lãi phát sinh mà Công ty Hoà bình đã nợ Công ty Cổ phần Đầu tư Tây Bắc khi nhận thầu phụ thi công công trình BOT Phả Lại.

Cần đảm bảo quyền lợi các bên

Lý do Chi cục THADS TP. Vinh phong tỏa tài khoản và khấu trừ hơn 4,5 tỉ đồng của Công ty Hoà Bình để thi hành án theo đơn yêu cầu của Công ty Cổ phần Đầu tư Tây Bắc đối với Công ty Hoà Bình. Ngày 23/9 số tiền hơn 4,5 tỉ đã được chuyển về tài khoản của Chi cục THADS TP. Vinh.

Trao đổi với chúng tôi, Giám đốc Công ty Hoà Bình cho biết: "Công ty tôi thi công nhiều công trình ở nhiều địa bàn. Nguyên nhân chậm thanh toán cho một số thầu phụ là do chủ đầu tư thiếu hoặc chậm vốn. Riêng gói thầu 11 thi công từ năm 2011 đến nay đã hơn 10 năm. Khi công nợ giữa 02 bên đã có thì dự án mà sau đó Công ty Tây Bắc cũng là thầu phụ thi công chưa hình thành. Số tiền hơn 05 tỉ gói thầu 11 quốc lộ 15 tại Hà Tĩnh chuyển cho Công ty 485 là hợp lý. Cho đến nay bên THADS TP. Vinh chưa làm việc chính thức với Công ty tôi về số tiền hơn 04 tỉ bị phong toả"

Giám đốc Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng 485, ông Nguyễn Hữu An cho biết đã nhiều lần gửi đơn và chứng từ để yêu cầu Chi cục THADS TP. Vinh hủy bỏ quyết định phong tỏa tài khoản của Công ty Hoà Bình để Công ty mình được thanh toán số tiền thi công gói thầu số 11. "Thực chất số tiền hơn 05 tỉ mà Ban QLDA chuyển cho Công ty Hoà Bình thuộc về chúng tôi. Do chủ đầu tư chậm vốn dẫn đến Công ty Hoà Bình chậm thanh toán. Thực tế giữa 02 bên không có khúc mắc, mâu thuẫn nhưng buộc lòng tôi khởi kiện Công ty Hoà Bình mới được xem xét thi hành án. Tôi nhận thấy bên thi hành án TP. Vinh rất ráo riết thực hiện việc khấu trừ cho Công ty Tây Bắc. Không thể viện lý do ai đó chạy vốn để được thanh toán gói thầu trong khi công ty tôi thi công công trình. Nếu không giải quyết thỏa đáng quyền lợi, chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng làm rõ đến cùng", ông An nói.

Có thể thấy Công ty 485 quá thiệt thòi. Nếu Ban quản lý dự án Công trình xây dựng giao thông Hà Tĩnh có nguồn vốn thanh toán kịp thời từ những năm trước thì sẽ không có tình trạng nêu trên xảy ra. Hy vọng quyền lợi các bên liên quan sẽ giải quyết hợp tình hợp lý, tránh đơn thư khiếu kiện kéo dài.

