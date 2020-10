Nghệ An: Nhà A1 chung cư Quang Trung chờ sập – Vẫn còn 1 hộ dân bám trụ

Được biết, nhà A1 Quang Trung là khu nhà chung cư xuống cấp nguy hiểm nhất ở Tp.Vinh. Trước đây có 87 hộ dân sinh sống, hiện đã có 86 hộ di dời đến nơi tái định cư mới và chỉ còn duy nhất 1 hộ vẫn cố bám trụ. Theo thông tin tìm hiểu của PV – Tapchitoaan.vn, Chung cư Quang Trung được xây dựng từ những 1976, sau hơn 30 năm sử dụng, Khu chung cư này đã xuống cấp trầm trọng. Năm 2010, UBND tỉnh Nghệ An có chủ trương quy hoạch xây dựng lại Khu chung cư Quang Trung và kêu gọi đầu tư. Theo đó, Công ty CP Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An được phép xây dựng Khu A; Công ty CP Địa ốc Vườn Xanh Nghệ An xây khu B rồi không tiếp tục dự án sau đó UBND tỉnh Nghệ An đã kêu gọi Tập đoàn Vingroup vào đầu tư và Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội xây dựng khu C. Khu A được thực hiện đầu tiên, Công ty CP Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An đầu tư và chuyển giao sang cho Công ty CP Đầu tư đô thị dầu khí Quang Trung (Công ty Quang Trung). Theo giấy chứng nhận đầu tư, tổng chi phí đầu tư cho Dự án Cải tạo khu A là 1.028 tỷ đồng, trong đó, chi phí cho giai đoạn I là 258 tỷ đồng.