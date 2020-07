Nghệ An: Người dân phản đối doanh nghiệp múc cát sát chân đê biển

Người dân khối Hồng Hải, phường Quỳnh Phương phản đối khi doanh nghiệp múc cát sát chân đê biển. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN.

Những ngày qua, rất nhiều hộ dân khối Hồng Hải, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) bức xúc, phản đối việc một doanh nghiệp nạo vét lòng sông Lạch Cờn nhưng lại khai thác cát sát với đê biển, đe dọa an toàn tuyến đê bảo vệ hơn 220 hộ dân sống bên trong.

Tuyến đê biển này rất quan trọng, có nhiệm vụ chắn sóng, bảo vệ hơn 220 hộ dân bên trong đê, đặc biệt là vào vào mùa mưa bão. Tuy nhiên, theo người dân phản ánh, gần một tuần qua, họ thấy máy múc, ô tô đến khai thác đất, cát cả ngày lẫn đêm ngay sát chân đê biển này. Nhiều người dân lo ngại là việc khai thác đất, cát tạo thành những hố sâu nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến an toàn của tuyến đê biển.

Có mặt tại hiện trường vào ngày 10/7, phóng viên TTXVN chứng kiến khu vực sát chân đê bị múc sâu khoảng 2 mét tạo thành những hố rộng lớn, chỉ cần lấy tay cào nhẹ là hiện rõ phần đá hộc nền chân đê. Đi ra phía ngoài lạch, nhiều đoạn của cồn cát đã bị hút sâu, một phần lớn diện tích bị đào xới tan hoang, đậu ở phía ngoài lạch có 3 phương tiện hút cát nằm sẵn, các phương tiện này có ống hút bằng nhựa lớn, nối từ phương tiện cho vào đến gần sát đê biển dài khoảng 300 mét.

Ông Hoàng Đức Bình, một người dân sống ngay khu vực ven chân đê, thuộc khối Hồng Hải, phường Quỳnh Phương cho biết, những ngày qua thường thấy xe cộ, máy múc, máy hút cát khai thác rầm rộ để mang đi bán, bà con sợ ảnh hưởng đê biển nên ra phản đối rất nhiều.

Người dân khối Hồng Hải, phường Quỳnh Phương phản đối khi doanh nghiệp múc cát sát chân đê biển. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN

"Chúng tôi ở đây nhờ cồn cái này mới chống được bão lũ, nếu không có cồn cát này, sóng đánh vào, gây sạt lở vỡ đê thì các hộ dân sống ở đây cực kỳ nguy hiểm", ông Hoàng Đức Bình nói.

Ông Phạm Tôn Kính, 62 tuổi, nhà cũng ở khối Hồng Hải, phường Quỳnh Phương bức xúc cho biết, không biết công ty đó được cấp phép khai thác như thế nào về nạo vét luồng lạch, nhưng những hố sâu này nếu trẻ con chơi đùa không may sa chân xuống thì rất nguy hiểm.

Theo tìm hiểu của phóng viên, UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt dự án đầu tư và chọn nhà thầu khẩn cấp khắc phục sạt lở bờ biển và bồi lấp cửa sông ở Lạch Cờn thuộc xã Quỳnh Lập và Quỳnh Phương (Thị xã Hoàng Mai) do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An làm chủ đầu tư.

Dự án sẽ nạo 2km từ cửa biển vào trong Lạch Cờn với tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng. Mục tiêu dự án này sẽ đảm bảo tiêu thoát lũ cho sông Hoàng Mai và 675 tàu thuyền (trong đó có 450 tàu công suất 150CV trở lên) ra vào đánh bắt, tránh trú bão qua cửa Lạch Cờn.

Trong văn bản số 1331/QĐ-UBND 28/4/2020, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt giá trị tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với cát san lấp (cả nhiễm mặn) thu hồi được trong quá trình nạo vét tại Lạch Cờn cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Quang, nhưng trong quá trình thi thông, Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Quang không cắm mốc, biển báo ở những vị trí, khu vực được phép thực hiện dự án. Người dân nghi ngờ, việc lợi dụng nạo vét luồng lạch để múc cát, hút cát mang ra ngoài bán.

Ông Hồ Xuân Hường, Chủ tịch UBND phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai cho biết, ngay sau khi phát hiện, xã đã kiểm tra và yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Quang dừng ngay toàn bộ việc nạo vét cát.

Ngày 13/7 tới, UBND phường và các đơn vị chuyên môn của thị xã Hoàng Mai sẽ họp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Quang để đánh giá lại việc khai thác cát của công ty này có đúng với vị trí, khối lượng, công suất đã được phê duyệt từ dự án nạo vét cửa Lạch Cờn./.

