Nghệ An: Ngang nhiên khai thác tan hoang cả quả đồi dù chưa đủ thủ tục

Nội dung trích dẫn... Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An có chiều dài khoảng 87,84 km gồm 2 dự án Nghi Sơn - Diễn Châu và Diễn Châu - Bãi Vọt, đi qua thị xã Hoàng Mai và các huyện: Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc và Hưng Nguyên. Dự án do Ban quản lý dự án 6 (Bộ GTVT) làm đại diện chủ đầu tư. Tỉnh Nghệ An đã quy hoạch hàng chục điểm mỏ đất san lấp để phục vụ cho dự án nói trên.