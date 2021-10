Nghệ An mở lại hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh bằng ô tô

Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An chiều 13/10 thông tin, cơ quan này vừa có công văn hoả tốc về việc khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô.

Để đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 đối với hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô, UBND tỉnh Nghệ An cho phép thí điểm (từ 13/10 - 20/10/2021) mở lại hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh từ tỉnh Nghệ An đi đến các tỉnh, thành phố có nguy cơ và bình thường mới và ngược lại.

Tỉnh Nghệ An cũng cho phép hoạt động trở lại bình thường đối với các tuyến vận tải hành khách cố định, xe bus, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch nội tỉnh (trừ các vùng có nguy cơ cao, rất cao).

Từ 13/10, Nghệ An cho phép thí điểm mở lại hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh

Sở Giao thông vận tải Nghệ An có nhiệm vụ phối hợp Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố có nguy cơ và bình thường mới để thống nhất phương án mở lại các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh; ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải, các bến xe khách thực hiện nghiêm túc các điều kiện để vận chuyển hành khách đi từ các bến xe khách; phối hợp với Sở, ngành, chính quyền địa phương và đơn vị quản lý cảng hàng không, ga đường sắt để tổ chức hoạt động vận tải hành khách kết nối giữa vận tải đường bộ với vận tải hàng không, đường sắt; phối hợp với Sở Y tế, chính quyền địa phương, đơn vị quản lý đường bộ, trạm dừng nghỉ tổ chức nơi dừng nghỉ, đón tiếp để cung cấp các dịch vụ thiết yếu phục vụ, hỗ trợ tốt nhất cho hành khách và người dân.

Sở Y tế Nghệ An có trách nhiệm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về điều kiện của hành khách, lái xe, nhân viên phục vụ đối với hoạt động vận tải hành khách từ các địa phương nguy cơ thấp và bình thường mới đến Nghệ An; chỉ đạo các cơ quan y tế địa phương (nơi có bến xe khách hoạt động) phối hợp với Ban quản lý các Bến xe khách thành lập Tổ công tác để hướng dẫn, tổng hợp danh sách hành khách về từng huyện, thành phố, thị xã; tổ chức các điểm xét nghiệm SARS-CoV-2 kháng nguyên nhanh đối với hành khách có triệu chứng mệt mỏi, khó thở, ho...

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: giadinhonline.vn