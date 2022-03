Nghệ An mở cửa an toàn, đẩy mạnh đón khách du lịch quốc tế

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)



Ngày 18/3, Sở Du lịch tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch mở cửa hoạt động du lịch và đón khách du lịch quốc tế nhằm từng bước phục hồi, phát triển hoạt động du lịch, dịch vụ liên quan trong bối cảnh bình thường mới với thông điệp: "Nghệ An - Điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng và hấp dẫn."

Tháo gỡ các “điểm nghẽn”

Theo Sở Du lịch, từ ngày 15/3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cho phép mở cửa đón khách quốc tế thông qua đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường biển bảo đảm an toàn, phù hợp với các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Khách du lịch có thể lựa chọn đi theo tour trọn gói, khép kín của công ty lữ hành tổ chức hoặc đi lẻ tự chọn dịch vụ gắn với quy trình kiểm soát phòng, chống dịch an toàn, bảo đảm linh hoạt, thuận lợi cho khách.

Tại hội nghị, các đại biểu đều khẳng định việc mở cửa đón khách quốc tế là một chính sách thích ứng kịp thời nhằm phục hồi nhanh chóng và mạnh mẽ ngành du lịch; đồng thời kiến nghị nhiều giải pháp như: tăng cường đào tạo nguồn nhân lực làm du lịch, hỗ trợ về nguồn vốn, xây dựng thêm các sản phẩm du lịch mới, đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông, tạo thuận tiện cho du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Với những đặc trưng về tự nhiên, văn hóa, xã hội, con người vô cùng phong phú, độc đáo, miền Tây Nghệ An có nhiều tiềm năng và thuận lợi sẵn có cho phát triển du lịch sinh thái cũng như văn hóa cộng đồng.

Để phát triển du lịch miền Tây xứ Nghệ thời kỳ hậu COVID-19, theo chị Vi Thị Thắm - Chuyên gia phát triển du lịch bền vững, Chủ tịch trung tâm điều phối du lịch miền Tây Nghệ An TNT - Tây Nghệ Tourist cho rằng cần chú trọng nhiều hơn nữa và đẩy mạnh việc đào tạo nguồn nhân lực, tập huấn kỹ năng cho người dân làm du lịch cũng như nhân sự du lịch trong tương lai.

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Du lịch Nghệ An cần xem xét và thống nhất quy hoạch lựa chọn địa phương trọng tâm của Miền Tây phát triển du lịch, tránh sự dàn trải, trùng lặp và không có điểm nhấn.

Các huyện được lựa chọn phát triển du lịch cần bàn bạc, nghiên cứu và thống nhất loại hình, sản phẩm du lịch của huyện dựa trên văn hóa, bản sắc của từng địa phương để tránh trùng lặp, bắt chước sản phẩm của nhau dẫn đến nhàm chán cho du khách.

Bên cạnh đó, việc liên kết, tăng cường liên kết giữa hội, chi hội lữ hành các tỉnh, thành phố sẽ thu hút được nhiều khách du lịch. Đặc biệt, việc trao đổi khách giữa các địa phương không những tạo nên nguồn khách nhất định mà còn tạo ra những sản phẩm du lịch mới, có sức thu hút đối với du khách.

Trong tháng 2/2022 vừa qua, Chi hội lữ hành du lịch Nghệ An đã có chương trình Farmtrip Caravan Khám phá chinh phục con đường Miền Tây Xứ Nghệ, chinh phục đỉnh núi FuxaiLaiLeng và khám phá văn hóa đồng bào dân tộc miền Tây xứ Nghệ.

Đây là sản phẩm du lịch độc đáo, mới lạ của ngành du lịch tỉnh sau một thời gian dài gặp nhiều khó khăn và thách thức. Điều này cũng sẽ mang lại một lượng khách nhất định từ các tỉnh miền Bắc, khách quốc tế ưa trải nghiệm khám phá, đến với Nghệ An.

Anh Nguyễn Huỳnh Sương, Giám đốc Công ty cổ phần Đông Dương Travel cho biết sau hơn 2 năm tạm đóng cửa, các doanh nghiệp du lịch nói chung và doanh nghiệp lữ hành nói riêng cũng có những hạn chế nhất định về nguồn nhân lực, tài chính, hệ thống phương tiện vận chuyển, hệ thống khách sạn, nhà hàng…

Sự liên kết giữa hội, chi hội lữ hành các tỉnh, thành phố trong việc thu hút, trao đổi khách du lịch có tác động rất mạnh đến hoạt động truyền thông; đồng thời là kênh hiệu quả để các cơ quan, ban, ngành có liên quan, du khách cũng như các doanh nghiệp du lịch cảm thấy an tâm về hoạt động mở cửa du lịch trở lại. Đây cũng là tiền đề để ngành du lịch từng bước khôi phục và phát triển.

Liên quan đến vấn đề đảm bảo an toàn cho du khách trong bối cảnh có dịch COVID-19, ông Nguyễn Hữu Lê, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, ngành y tế đang chủ động phối hợp cùng Sở Du lịch, thẩm định các tiêu chí an toàn đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ cho du khách.

Bên cạnh đó, công tác giám sát dịch cũng được siết chặt để kịp thời phát hiện những trường hợp mắc COVID-19 nhập cảnh và nguy cơ xâm nhập của biến chủng Omicron.

Mở cửa an toàn đón khách du lịch

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An yêu cầu ngành du lịch khi đón tiếp, phục vụ khách phải tuân thủ tuyệt đối các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hướng dẫn của Bộ Y tế và cơ quan chức năng có liên quan; đảm bảo an toàn, thuận lợi và sự trải nghiệm trọn vẹn cho khách du lịch khi đến với Nghệ An.

Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An Nguyễn Mạnh Cường chỉ đạo hướng du lịch về miền Tây Nghệ An. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)



Các doanh nghiệp, người lao động và cộng đồng dân cư chủ động, sẵn sàng các điều kiện đón khách, có các phương án xử lý tình huống linh hoạt, kịp thời; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong quá trình đón khách du lịch.

Ông Nguyễn Đức Hiển, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nghệ An cho biết: “Đối với khách quốc tế nói riêng, một trong những yêu cầu đặt ra là đón khách, tiễn khách đi phải đảm bảo an toàn. Bên cạnh việc triển khai tiêm vaccine cho lực lượng lao động du lịch trên địa bàn tỉnh đạt 100%, ngành du lịch cũng nâng cao bồi dưỡng, chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ một cách tốt nhất trong giai đoạn hậu COVID-19.”

Tỉnh phấn đấu trong năm 2022 đón và phục vụ 3,3 triệu lượt khách du lịch, tăng 91% so với năm 2021, trong đó có 10.000 lượt khách quốc tế, tăng 107% so với thực hiện năm 2021.

Để thực hiện mục tiêu đó, Sở Du lịch Nghệ An phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức các chương trình xúc tiến, quảng bá, kích cầu du lịch trong và ngoài nước, đẩy mạnh truyền thông quảng bá điểm đến du lịch với thông điệp "Điểm đến du lịch an toàn, thân thiện, chất lượng và hấp dẫn" kết hợp với chiến dịch chào đón khách quốc tế "Trải nghiệm trọn vẹn tại Việt Nam" trên các phương tiện truyền thông, các hội chợ trong nước và quốc tế; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành, xúc tiến, hỗ trợ khách du lịch.

Sở cũng phối hợp với các địa phương chỉ đạo, hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch thực hiện nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng dịch vụ du lịch, nguồn nhân lực du lịch.

Sở Du lịch tỉnh chủ động tham khảo dữ liệu về cấp độ dịch của địa phương được cập nhật thường xuyên trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế; yêu cầu doanh nghiệp du lịch đăng ký và tự đánh giá an toàn dịch bệnh hàng ngày để kết nối với hệ thống an toàn COVID-19 quốc gia; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thành lập đoàn liên ngành kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành các quy định trong hoạt động du lịch, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Sở Du lịch Nghệ An đã phối hợp với các địa phương tổ chức khảo sát tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động phục vụ du khách quốc tế, đảm bảo có thể thực hiện tốt nhất, mang lại sự hài lòng cho khách khi đến Nghệ An.

Bên cạnh tour truyền thống, Nghệ An đã và đang khai thác thêm, đa dạng hóa các tour đáp ứng nhu cầu, tâm lý của du khách có xu hướng tham quan nghỉ dưỡng ở những khu vực gần với thiên nhiên, không gian xanh tại các huyện miền Tây Nghệ An.

Sở Du lịch cũng hoàn thiện tour Cửa Lò-Thành phố Vinh-Nam Đàn để khai thác các sản phẩm mới, các điểm đến an toàn nhằm gia tăng thời gian lưu trú của khách du lịch tại Nghệ An.

Bên cạnh đó, Nghệ An sẽ kết nối với các tỉnh, thành phố tại khu vực phía Bắc, phát triển tour đến tỉnh, đẩy mạnh các sự kiện sẵn có, mỗi tháng sẽ đưa ra một sự kiện du lịch để thu hút du khách.

Với sự chuẩn bị kỹ càng để đón du khách quốc tế trở lại, các tour tuyến, sản phẩm mới trên địa bàn Nghệ An được kỳ vọng sẽ là tín hiệu tích cực góp phần phục hồi của du lịch Việt./.

Tác giả: Bích Huệ

Nguồn tin: vietnamplus.vn