Nghệ An: Mẹ đi vắng, nghịch tử châm lửa đốt nhà trong đêm

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường khống chế đám cháy.

Ngày 5/1, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo công an xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An xác nhận thông tin trên.

Theo lời khai ban đầu, nguyên nhân vụ hỏa hoạn là do chính người con trai châm lửa đốt các vật dụng như chăn, chiếu trong nhà khiến đám cháy bùng phát dữ dội.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 20h47’ ngày 4/1, Trung tâm Chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An nhận tin báo cháy nhà bà Vương Thị Phương (trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Vụ cháy tại phòng giữa căn nhà, khiến nhiều vật dụng bị thiêu rụi. Rất may đám cháy đã được khống chế kịp thời nên không lan sang các phòng bên cạnh và các hộ dân sinh sống lân cận.

Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi nhiều đồ đạc phía trong căn nhà.

Vào thời điểm trên bà Phương đi vắng, chỉ có người con của bà Phương là Chu Hoàng Minh ở nhà. Theo công an xã Kim Liên, bước đầu Minh khai nhận mình chính là người đã châm lửa gây nên vụ hỏa hoạn.

Minh đã dùng bật lửa đốt chăn, chiếu, màn trong căn phòng đám cháy nhanh chóng bùng phát dữ dội lan sang nhiều vật dụng khác. Kết quả test ma túy cho thấy Minh không dương tính với chất ma túy vào thời điểm trên.

Được biết, Chu Hoàng Minh từng đi cai nghiện 12 tháng ở trại trở về. Minh cũng đã từng đập phá đồ đạc, dọa đốt nhà mẹ mình. Hiện công an đang tạm giữ Minh để lấy lời khai và điều tra làm rõ vụ việc.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: Pháp Luật Plus