Nghệ An: Liên tục “mất” cán bộ vì các sai phạm về đất đai

Đầu năm 2021, Công an tỉnh Nghệ An cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng cùng trú tại xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ. Đó là, ông Lưu Quang Thượng, 67 tuổi, nguyên là Chủ tịch UBND xã Nghi Tiến giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2014 và ông Trần Công Oanh, 61 tuổi, nguyên là Bí thư Đảng ủy xã Nghi Tiến từ năm 2005 đến năm 2014, Chủ tịch UBND xã Nghi Tiến từ năm 2014 đến năm 2020 đã có hành vi cho chủ trương để ông Nguyễn Văn Hồng, 41 tuổi, nguyên là công chức địa chính xã này tiến hành lập khống hồ sơ đề nghị hỗ trợ diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại do thiên tai và hồ sơ hỗ trợ thiệt hại cây trồng do mưa, lụt để rút tiền của ngân sách nhà nước hơn 805 triệu đồng.