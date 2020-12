Nghệ An: Lập phương án cưỡng chế, phá dỡ chung cư có mức độ nguy hiểm cấp độ D

Chuẩn bị cưỡng chế phá dỡ chung cư hư hỏng có cấp độ nguy hiểm cấp D.

Theo tìm hiểu được biết, chung cư Quang Trung (thành phố Vinh) được xây dựng từ năm 1976 và hoàn thành vào năm 1982, gồm 20 dãy nhà cao tầng, trong đó có 18 dãy nhà được thiết kế theo kiểu căn hộ khép kín và 3 dãy nhà tập thể. Riêng khu B (gồm các nhà B1, B2, B3, B4, B5, B6) có tổng số 421 căn hộ với 1.684 nhân khẩu sinh sống. Sau 40 năm tồn tại, hiện chung cư này đã xuống cấp trầm trọng và được một tập đoàn đầu tư để cải tạo, xây dựng, đồng thời tạo cho thành phố Vinh diện mạo mới khang trang, hiện đại hơn.

Đến giữa năm 2019, các khu nhà cũ đã được phá dỡ để triển khai xây dựng các công trình mới. Tính đến thời điểm này, đã có 413/421 chủ căn hộ của các tòa nhà thuộc khu B chung cư Quang Trung di dời để nhà đầu tư triển khai thi công. Tuy nhiên, vẫn còn 7 chủ sở hữu của 8 căn hộ thuộc nhà B3 và B6 chưa di dời vì lý do chưa thống nhất với phương án đền bù với chủ đầu tư.

Chung cư Quang Trung tại thành phố Vinh hư hỏng, bong tróc, trơ thép có nguy cơ đổ sập bất kỳ lúc nào.

Ngày 24/11/2020, Sở Xây dựng Nghệ An có Công văn số 3478/SXD-GĐCL công bố kết luận kiểm định chất lượng công trình nhà B3 và B6 thuộc Khu B, chung cư này. Theo báo cáo của Viện Khoa học công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng thì chất lượng hiện trạng công trình này là “nhà có mức độ nguy hiểm cấp D: Khả năng chịu lực của kết cấu chịu lực không thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường, nhà xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể (theo tiêu chuẩn TCVN 9381:2012)”.

Tiếp đó, ngày 28/11/2020, UBND tỉnh Nghệ An có Công văn hỏa tốc giao UBND thành phố Vinh thông báo cho UBND phường Quang Trung, các hộ dân và đơn vị liên quan biết. Đồng thời tỉnh Nghệ An cũng giao UBND thành phố Vinh tuyên truyền, hướng dẫn và vận động người dân khẩn trương di chuyển người và tài sản ra khỏi công trình chung cư đã xuống cấp nguy hiểm (cấp D) để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản. Phường Quang Trung và các đơn vị liên quan tạo điều kiện tốt nhất về nơi ở và hỗ trợ người dân trong quá trình di chuyển. Thời hạn di dời hoàn thành trước ngày 10/12/2020.

Các hạng mục công trình của chung cư Quang Trung đã hư hỏng nghiêm trọng cần phải phá dỡ sớm.

Cũng tại văn bản này, UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Xây dựng theo dõi việc thực hiện và tham mưu việc cưỡng chế di chuyển, cưỡng chế phá dỡ nhà ở đã xuống cấp nguy hiểm theo quy định nếu người dân không chấp hành.

Sau nhiều lần ban hành văn bản cũng như tuyên truyền, vận động nhưng các hộ dân vẫn kiên quyết “cố thủ” không chịu di dời. Trước tình đó, để đảm bảo an toàn cho người dân cũng như, theo quy định tại Luật Nhà ở và Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ, UBND tỉnh Nghệ An, Sở Xây dựng và UBND thành phố Vinh đã tiến hành các trình tự thủ tục để UBND tỉnh ban hành Quyết định cưỡng chế phá dỡ các nhà chung cư.

Cụ thể: Sở Xây dựng đã tổ chức kiểm định chất lượng các nhà chung cư và ban hành kết luận kiểm định, báo cáo UBND tỉnh; UBND tỉnh đã có thông báo cho các chủ sở hữu nhà chung cư và công bố công khai kết quả kiểm định trên Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh, Sở Xây dựng, phương tiện thông tin đại chúng; UBND tỉnh đã có Văn bản số 2804/UBND-CN ngày 08/5/2020 ủy quyền thực hiện nội dung này cho UBND thành phố Vinh; Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (chủ đầu tư lập, họp hội nghị nhà chung cư để thống nhất, UBND tỉnh phê duyệt); Thông báo phương án tái định cư đến khu dân cư nơi có nhà chung cư bị phá dỡ, công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, trên Cổng thông tin điện tử của UBND thành phố Vinh và Sở Xây dựng. UBND tỉnh đã có Văn bản số 2804/UBND-CN ngày 08/5/2020 ủy quyền thực hiện nội dung này cho UBND thành phố Vinh

Về lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, hiện nay, UBND thành phố Vinh đã triển khai thực hiện các nội dung: UBND thành phố Vinh, UBND phường Quang Trung và Tập đoàn Vingroup đã tổ chức lập và ký văn bản thỏa thuận chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư vào ngày 15/3/2019; Ban hành Thông báo thu hồi đất số 139/TB-UBND ngày 10/4/2019 để thực hiện Dự án Cải tạo Khu B - Khu chung cư Quang Trung, thành phố Vinh; Ban hành các Quyết định phê duyệt giá trị hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tài sản, vật kiến trúc, cây cối hoa màu cho các hộ gia đình có nhà ở tại chung cư cũ B3, B4, B6. Hiện đã giao Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Vinh tổ chức kiểm đếm tài sản, chụp ảnh hiện trạng, hoàn thiện hồ sơ phục vụ công tác bồi thường; Phê duyệt phương án phá dỡ: Chủ đầu tư lập phương án phá dỡ; Sở Xây dựng thẩm định, phê duyệt; Phương án phá dỡ do chủ đầu tư tổ chức lập đã được Sở Xây dựng thẩm định tại Văn bản số 1584/TĐ.SXD-HĐXD ngày 28/5/2019 và đã được UBND thành phố Vinh thống nhất tại Văn bản số 3972/UBND-QLĐT ngày 04/7/2019.

Hiện tại Sở Xây dựng đang trình dự thảo để UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định cưỡng chế phá dỡ và theo thẩm quyền tại Khoản 3 Điều 95 Luật Nhà ở, UBND thành phố Vinh có trách nhiệm tổ chức cưỡng chế phá dỡ nhà ở theo quyết định cưỡng chế (kể cả trường hợp UBND tỉnh ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ).

Tác giả: Quang Hợp

Nguồn tin: Báo Xây Dựng