Nghệ An ký hợp tác 2 dự án hơn 100 triệu USD, cơ hội việc làm cho 24.000 lao động

UBND tỉnh Nghệ An vừa tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư giữa các nhà đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Mai I và Khu công nghiệp WHA 1 - Nghệ An với Tập đoàn Hoa Lợi (HuaLi Group).

Theo đó, tại lễ ký kết, HuaLi Group đã ký kết Thỏa thuận hợp tác đầu tư với các nhà đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp WHA 1 và Khu công nghiệp Hoàng Mai I. Dự án 1 là nhà máy sản xuất gia công giày dép xuất khẩu được đặt tại Khu công nghiệp Hoàng Mai I trên diện tích 14,35 hecta với tổng mức đầu tư 75 triệu USD. Dự kiến, dự án sẽ được khởi công trong tháng 6 năm 2022 và hoàn thành đi vào hoạt động trong tháng 3 năm 2023. Khi nhà máy đi vào hoạt động sẽ có sản lượng 25 triệu đôi sản phẩm/năm, sẽ tạo việc làm cho khoảng 16.000 lao động.

Ông Lê Ngọc Hoa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tại buổi lễ ký kết. Ảnh: Nghean.gov.vn

Dự án 2 cũng là Nhà máy sản xuất gia công giày dép xuất khẩu được đặt tại Khu công nghiệp WHA 1 - Nghệ An trên diện tích 7,3 hecta với tổng mức đầu tư 38 triệu USD. Dự kiến, dự án sẽ được khởi công trong tháng 8 năm 2022 và hoàn thành đi vào hoạt động trong tháng 6 năm 2023. Khi nhà máy đi vào hoạt động sẽ có sản lượng 13 triệu đôi sản phẩm/năm và sẽ tạo việc làm cho khoảng 8.000 lao động.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, ông Lê Ngọc Hoa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, Nghệ An sẽ có những chính sách nhằm tạo điều kiện để Tập đoàn Hoa Lợi thực hiện đầu tư và tiếp tục mở rộng đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Với tinh thần không ngừng đổi mới, tỉnh Nghệ An tiếp tục cải thiện mạnh mẽ, thực chất môi trường đầu tư để thu hút các dự án lớn, tạo sức lan toả, thu hút nhiều dự án vệ tinh hỗ trợ khác, hình thành môi trường đầu tư, kinh doanh tích cực, hợp tác cùng phát triển giữa tỉnh Nghệ An và Tập đoàn Hoa Lợi cũng như với các đối tác chiến lược khác.

Ông Tăng Vinh Huy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa. Ảnh: Nghean.gov.vn

Giới thiệu về Tập đoàn, ông Tăng Vinh Huy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Lợi thông tin, Tập đoàn Hoa Lợi xếp thứ 2 thế giới về gia công giày dép xuất khẩu. Hiện Tập đoàn đang đầu tư tại thị trường Đài Loan, Trung Quốc, Việt Nam, Inđônêxia, Ấn Độ... đã giải quyết việc làm cho 150.000 lao động; trong đó, Việt Nam chiếm tỷ lệ đầu tư 85% với 130.000 lao động.

Toàn cảnh buổi lễ ký kết thoả thuận hợp tác. Ảnh: Nghean.gov.vn

Tại Việt Nam, Tập đoàn đang đầu tư tại các tỉnh Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, trong đó Thanh Hóa có 27 nhà máy lớn và nhỏ với số nhân công 110.000 lao động, hiện đang mở thêm 7 nhà máy. Tại Nghệ An, dự kiến Tập đoàn sẽ mở 4 nhà máy lớn, trong đó 2 nhà máy ký kết ngày 1/4 tại Khu công nghiệp Hoàng Mai I và Khu công nghiệp WHA 1 - Nghệ An và 2 dự án hiện đang tìm địa điểm.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn