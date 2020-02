Nghệ An: Khởi tố “nữ quái” U60 cho vay nặng lãi 144%

Ngày 12/2, thông tin từ Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thị Hạ (SN 1960), trú tại khối Phan Bội Châu, thị trấn Nam Đàn về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo đó, vào khoảng 11h ngày 6/11/2019, Công an huyện Nam Đàn phát hiện, bắt quả tang đối tượng Phan Thị Hạ đang giao dịch, thu tiền lãi của chị Nguyễn Thị V. (SN 1982), trú tại xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn số tiền hơn 25 triệu đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phan Thị Hạ, Công an huyện thu giữ một số giấy tờ liên quan đến việc cho vay lãi nặng của Phan Thị Hạ. Bước đầu, tại CQĐT đối tượng Phan Thị Hạ khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Phan Thị Hạ.

Theo đó, vào chiều 10/10/2018, chị Nguyễn Thị V. đến nhà Phan Thị Hạ vay số tiền 70 triệu đồng. Phan Thị Hạ đồng ý nhưng với điều kiện, lãi suất 4.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (nghĩa là 1 tháng chị V. phải trả cho bà Hạ số tiền lãi là 8,4 triệu đồng). Cả hai bên thỏa thuận, thống nhất tiền lãi tính theo tháng, ngày mùng 2 (âm lịch) hàng tháng sẽ trả tiền lãi.

Khi vay tiền, Phan Thị Hạ viết 1 bản hợp đồng cho chị V. (chị V. đã ký) thể hiện vay số tiền trên. Từ ngày 10/10/2018 đến ngày 2/8/2019, chị V. đã trả cho Phan Thị Hạ tiền lãi 10 tháng với số tiền 84 triệu đồng.

Như vậy, số tiền 70 triệu đồng mà chị Nguyễn Thị V. vay của Phan Thị Hạ với lãi suất 4.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày (tức là 144%/năm, cao hơn 5 lần lãi suất cao nhất trong bộ Luật Dân sự). Theo đó, với số tiền cho vay 70 triệu đồng trong 10 tháng, Phan Thị Hạ thu lợi bất chính số tiền hơn 72 triệu đồng (tính theo số tiền lãi hợp pháp được quy định tại Điều 468, bộ Luật Dân sự năm 2015).

Công an huyện Nam Đàn đang áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng Phan Thị Hạ (vì lý do sức khỏe của đối tượng này). Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Nam Đàn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

