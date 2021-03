Nghệ An: Khẩn trương khắc phục tạm thời sạt lở kè biển Cửa Lò

Trước đó, do ảnh hưởng hoàn lưu của cơn bão số 9, vào cuối tháng 10/2020, tại biển thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An có mưa rất to, sóng biển dâng cao gần 3m, va đập mạnh đã làm hư hỏng nghiêm trọng hệ thống kè chắn sóng dọc bờ biển, gây sạt lở nghiêm trọng.

Trước đó, ảnh hưởng của bão số 7 cũng đã làm kè đường dạo bộ chắn sóng bị hư hỏng và sụt lún khoảng 300m; đường dạo bộ bị hư hỏng và sạt lún, sập khoảng 500m2. Ngoài ra, chiều dài kè chân biển khoảng 500m bị xói lở. Gạch lát bậc cấp kè biển bị bong tróc hư hỏng khoảng 200m2. Khi ảnh hưởng của cơn bão số 7 chưa được khắc phục thì ảnh hưởng hoàn lưu của cơn bão số 9 lại đến khiến tình trạng trên càng thêm nặng nề.

Kè biển và đường dạo bộ ở quảng trường Bình Minh bị sóng biển đánh sập tan hoang sau cơn bão số 9 năm 2020

Trong đó, kè trọng lực bị sập, xâm thực vào bờ dài khoảng 200m. Kè xây đá bị sạt lở, đường dạo bộ bị hư hỏng nặng khoảng 500m. Thậm chí, đoạn quảng trường Bình Minh cũng bị hư hỏng thêm với bê tông đường kè, chân kè bị sập khoảng 300m ở phía nam quảng trường.

Riêng trên địa bàn phường Thu Thuỷ, trong số chiều dài hơn 1,5km tuyến bờ kè chắn sóng và đường dạo bộ, đã có khoảng 800m bị sóng đánh sập toàn bộ bờ kè và đường dạo bộ. Tổng thiệt hại do các sạt lở, hư hỏng nói chung lên tới khoảng 12 tỷ đồng.

Công tác khắc phục đang được tiến hành khẩn trương

Theo Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thị xã Cửa Lò cho biết, do hệ thống kè biển đoạn từ K0+000 đến K4+400 (từ đảo Lam Châu đến ngã ba Cửa Hội) chưa được thi công khép kín hoàn toàn, sóng kết hợp với thủy triều dâng cao đã đánh vỡ làm hỏng hoàn toàn và cục bộ khoảng hơn 2,5km kè biển, đường dạo bộ và hệ thống cây xanh trên khu vực này; xâm thực vào sâu trong đất liền, ảnh hưởng đến cuộc sống và tài sản của nhân dân và cơ sở hạ tầng dọc ven biển thị xã Cửa Lò. Kinh phí để khắc phục ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng.

Khẩn trương để hoàn thành khắc phục tạm thời trong đầu tháng 4 năm 2021

Được biết, từ cuối năm 2020, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thị xã Cửa Lò đã lập phương án trình UBND thị xã Cửa Lò bố trí kinh phí và tỉnh Nghệ An hỗ trợ kinh phí với tổng số vốn khoảng 28 tỷ đồng để khẩn trương khắc phục hệ thống kè biển bị hư hỏng nêu trên bằng phương pháp đổ kè biển vĩnh cửu. Tuy đây là dự án cấp bách nhưng quá trình triển khai buộc phải tuân thủ các quy định của Luật Xây dựng, Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn hiện hành nên thời gian kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ khắc phục.

Công tác khắc phục đang chuẩn bị hoàn thành

Chiều ngày 30/3/2021, ông Doãn Văn Lâm - Trưởng ban Quản lý dự án thị xã Cửa Lò, cho biết, để kịp thời phục vụ du khách mùa du lịch 2021, thị xã đã huy động xã hội hóa từ người dân địa phương, các nhà thầu xây dựng trên địa bàn, các mạnh thường quân đóng góp khoảng trên 1 tỷ đồng để khắc phục tạm thời. Một số vị trí kè chắn sóng bị vỡ sẽ được gia cố bằng đá hộc, riêng khu quảng trường Bình Minh sau khi đổ bê tông bậc cấp và phần đường dạo bộ thì khu vực này đã được lát lại bằng gạch. Các đơn vị đang khẩn trương thi công, cố gắng hoàn thành sớm trong đầu tháng 4/2021 này để người dân yên tâm kinh doanh trong mùa du lịch hè năm nay.





Nhiều ki ốt kinh doanh dịch vụ đã khắc phục xong sự cố và một số đã có du khách lui tới

Theo ghi nhận của PV vào chiều ngày 30/3, các khu vực bị sạt lở nghiêm trọng trước đây như ở quảng trường Bình Minh đã được khắc phục xong, một số hàng quán đã mở cửa và có khá nhiều du khách lui tới. Ngoài ra, khu vực bị sạt lở đối diện gần sân golf Cửa Lò cũng đang được đơn vị thi công dùng máy múc san gạt mặt bằng; các hộ kinh doanh dịch vụ cũng đang khẩn trương sửa sang lại ki ốt để chuẩn bị bước vào mùa kinh doanh dịch vụ du lịch biển năm 2021.

Tác giả: Đình Tiệp

Nguồn tin: Báo TN&MT