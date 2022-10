Nghệ An: Kêu gọi giúp đỡ người dân vùng lũ Kỳ Sơn khắc phục khó khăn

Người dân khối 1, thị trấn Mường Xén, Kỳ Sơn (Nghệ An), cố gắng tìm kiếm những tài sản còn sót lại sau trận lũ quét. Ảnh: Văn Tý/TTXVN

Mọi sự ủng hộ xin gửi vào tài khoản của Ban Cứu trợ huyện Kỳ Sơn (số tài khoản: 3751.0.9040014.00000 tại Kho bạc Nhà nước huyện Kỳ Sơn). Nếu trực tiếp ủng hộ bằng tiền mặt, vật phẩm, liên hệ Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, khối 1 thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An; số điện thoại 0916 457 418 (ông Hồ Đình Quế - Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện).

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kỳ Sơn, Ban Cứu trợ huyện Kỳ Sơn cam kết mọi sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm... sẽ được chuyển đến giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại trong thời gian sớm nhất.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Kỳ Sơn, thời gian qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2, 3 và 4, trên địa bàn huyện đã liên tiếp chịu những trận mưa lớn gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất …, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, đời sống, sản xuất của nhân dân.

Đến nay, các cơ quan chức năng đã xác định được có một cháu bé 4 tháng tuổi bị lũ cuốn trôi. Ngoài ra, còn có 20 nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn; 105 nhà bị hư hỏng nặng; 99 nhà bị sạt lở nghiêm trọng, phải di dời; 2 ô tô bị cuốn trôi mất; 10 ô tô và hàng trăm chiếc xe máy bị bùn lấp hư hỏng nặng. Nhiều cơ quan, đơn vị trường học bị tàn phá, ngập bùn nước làm hư hỏng máy móc, trang thiết bị làm việc. Nhiều đoạn đường bị sạt lở nghiêm trọng, cầu cống bị lũ cuốn trôi. Ba xã (Tây Sơn, Tà Cạ, Nậm Cắn) bị cô lập. Hàng trăm ha hoa màu, vật nuôi của người dân bị mất trắng. Nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cuộc sống tạm bợ sau lũ quét.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cho rằng, nỗi đau mất mát người thân, sự khốn khó của hàng trăm gia đình do lũ quét gây nên đang lâm vào cảnh đói rét, thiếu thốn, bơ vơ do mất nhà cửa và tài sản. Hơn lúc nào hết, người dân vùng lũ huyện Kỳ Sơn đang rất cần sự quan tâm chia sẻ từ các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội.

Tại Nghệ An, ngay sau khi lũ quét gây thiệt hại nghiêm trọng tại huyện Kỳ Sơn, một số cơ quan, đơn vị, cá nhân, nhà hảo tâm đã có những việc làm thiết thực nhằm ủng hộ, chia sẻ, động viên giúp đỡ người dân vùng lũ huyện Kỳ Sơn.

Chiều 3/10, lãnh đạo ngành y tế Nghệ An đã giao Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cử đoàn cán bộ, y bác sỹ lên huyện Kỳ Sơn khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân vũng lũ của huyện. Cũng trong ngày 3/10, các đồng chí trong Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An Vi Văn Sơn và Bí thư Huyện ủy Con Cuông Nguyễn Đình Hùng đã đến huyện Kỳ Sơn trao tiền mặt, hỗ trợ, động viên người dân huyện Kỳ Sơn khắc phục hậu quả lũ quét.

Tác giả: Nguyễn Văn Nhật

Nguồn tin: Báo Tin tức