Nghệ An: Huyện Nghi Lộc ủy quyền đấu giá 27 lô đất với giá khởi điểm hơn 16 tỷ

Trong tỉnh

UBND huyện Nghi Lộc (Nghệ An) sẽ ủy quyền cho Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Mạnh cho đấu giá khu quy hoạch xóm Quyết Tâm, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.