Nghệ An: Hơn 10 năm, tuyến đường đã được đầu tư hàng chục tỷ đồng... vẫn dang dở

Sau hơn 10 năm từ ngày khởi công, tuyến đường từ trung tâm xã Lượng Minh, huyện Tương Dương (Nghệ An) đi khu tái định cư bản Cà Moong mới chỉ hoàn thành nền đường khiến người dân đi lại rất khó khăn.

Tuyến đường có tổng số vốn đầu tư hơn 195 tỷ đồng thi công dang dở, trong thời gian dài chịu tác động của thời tiết khiến nhiều đoạn bị xói lở, hư hỏng nặng.

Niềm vui ngắn chẳng tày gang

Dự án xây dựng tuyến đường giao thông từ trung tâm xã Lượng Minh vào khu tái định cư bản Cà Moong được khởi công vào tháng 11/2011, kỳ vọng góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng tại bản tái định cư Cà Moong và vùng phụ cận. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành nền đường, máy móc, công nhân lần lượt rút khỏi công trường.

Bà Lê Thị Huế, bản Côi, xã Lượng Minh cho biết, từ 4-5 năm nay, không thấy công nhân triển khai xây dựng tuyến đường này, khiến tuyến đường nham nhở. Những ngày nắng người dân có thể đi bộ được nhưng ngày mưa không thể đi lại. Trước đây, mọi người ai cũng phấn khởi bởi lẽ có đường mới sẽ thuận lợi trong việc đi lại, giao thương.

Ông Lương Văn Sơn, bản Côi cho biết thêm, vì mới làm xong nền đường, sau nhiều năm bị tác động của mưa, cây cối đã mọc um tùm, nhiều đoạn bị sạt lở khiến mặt đường thu hẹp, một số nơi xe máy không thể qua lại. Hiện nay, người dân muốn đến bản Cà Moong hay từ Cà Moong xuống trung tâm xã, huyện phải đi đường thủy rất vất vả. Họ mong muốn chính quyền địa phương sớm đầu tư hoàn chỉnh tuyến đường để đi lại thuận tiện hơn.

Bản Cà Moong và bản Xốp Cháo là hai bản thuộc diện di vén (di dân lần 2) do ảnh hưởng bởi Thủy điện Bản Vẽ. Hầu hết bà con đều là người Khơ Mú, Thái, cuộc sống rất khó khăn. Vì vậy, ngay từ khi có dự án, người dân rất kỳ vọng nhưng dự án dang dở, cỏ dại mọc che khuất đường đi, những viên đá lớn trở thành cạm bẫy, ngăn cách cuộc sống của bà con nơi đây với thế giới bên ngoài.

Nguy cơ lãng phí

Để đến được bản Cà Moong, cán bộ xã phải đi xe máy đến bến đò thượng lưu thủy điện Bản Vẽ, sau đó đi thuyền tới bến của bản rồi tiếp tục thuê xe máy đi hơn 3km. “Nếu tuyến đường hoàn thành, bà con sẽ đi một mạch, chưa đến một giờ đồng hồ là đến bản, nhưng giờ đến bản phải mất nửa ngày. Thi công dang dở khiến nền đường dần xuống cấp không thể sử dụng. Hiện tuyến đường không phục vụ cho sự phát triển của địa phương, nếu không được tiếp tục đầu tư, đây là sự lãng phí rất lớn”, ông Vi Đình Phúc, Chủ tịch UBND xã Lượng Minh cho hay.

Trao đổi về lý do khiến tuyến đường dở dang hơn 10 năm chưa thể hoàn thành, ông La Văn Thái, Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Tương Dương cho biết: Dự án đường giao thông từ trung tâm xã Lượng Minh vào khu tái định cư bản Cà Moong được khởi công cuối năm 2011, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp VI miền núi với tổng chiều dài hơn 18km. Công trình mới chỉ bố trí, giải ngân trên 72 tỷ đồng, đạt khoảng 37% tổng mức đầu tư. Ban đầu, dự án dự kiến hoàn thành trong vòng 30 tháng nhưng do không bố trí được nguồn vốn, công trình phải dừng thi công. Đến nay, dự án mới chỉ hoàn thành xong hạng mục nền đường và một số công trình trên tuyến, các hạng mục còn lại như mặt đường, cống, hệ thống an toàn giao thông… chưa thi công. Do không bố trí được vốn, năm 2021, UBND huyện Tương Dương đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét cho dừng thực hiện dự án.

Thiết nghĩ, hàng chục tỷ đồng ngân sách được giải ngân nhưng đến nay tuyến đường không thể phục vụ cho sự phát triển của địa phương. Trong tương lai, nếu không được tiếp tục đầu tư, đây là sự lãng phí rất lớn. Trong khi đó, với đặc thù địa hình đồi núi cao, độ dốc lớn nên khi mặt đường, hệ thống thoát nước chưa được đầu tư nên càng để lâu, phần nền đường sẽ càng nhanh chóng hư hỏng.

