Nghệ An: Hiện trường vụ rơi vận thăng làm 3 người chết, 8 công nhân bị thương

Công trình trụ sở làm việc Sở Tài chính Nghệ An nằm ở đại lộ Lê Nin, thuộc phường Hưng Phúc, TP Vinh. Theo thiết kế, tòa nhà có 9 tầng nổi, một tầng hầm với diện tích xây dựng 965 m2. Chủ đầu tư là Sở Tài chính Nghệ An, nhà thầu là Công ty cổ phần thi công cơ giới và lắp ráp 171, tư vấn giám sát là Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng Nghệ An.