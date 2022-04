Nghệ An: Hàng trăm dự án “treo” nào vừa bị gọi tên?

Trước đó, UBND TP. Vinh (Nghệ An) vừa rà soát, tổng hợp danh sách 53 dự án chậm tiến độ, không triển khai trên địa bàn thành phố, để gửi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra xử lý. Đơn cử một số dự án của các “ông lớn” trên địa bàn được gọi tên như:

Dự án khu đô thị Đồng Dâu kết hợp nhà ở cho người có thu nhập thấp của Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại Đại Huệ; Dự án văn phòng cho thuê và nhà ở cao tầng thương mại của Công ty TNHH Thanh Thành Đạt; Dự án tòa nhà Lũng Lô - Vinh của Công ty TNHH Một thành viên - Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô (Bộ Quốc phòng)...

Dự án của Công ty CP Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 30 (HANDICO 30) nằm trên khu đất "vàng" tại số 59B đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh được tỉnh Nghệ An giao đất từ năm 2009. Sau 12 năm dự án vẫn án binh bất động. Hiện chủ đầu tư đang cho các cửa hàng thuê bán điện thoại.

Dự án khu nhà ở Yên Hòa của Công ty CP DN trẻ Nghệ An. Ngày 8/4/2020, UBND tỉnh Nghệ An có QĐ số 1085/QĐ-UBND gia hạn cho dự án đến ngày 8/4/2022, chỉ còn chưa đến một tuần nữa là đến hạn nhưng hiện vẫn chưa xây dựng xong các khu nhà ở.

Dự án khu nhà ở thấp tầng rộng 2.000m2 của Công ty CP Hà Huy được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2017, được UBND tỉnh Nghệ An cho gia hạn đến ngày 30/4/2022 nhưng đến nay dự án vẫn đang rào tôn, án binh bất động.

Dự án Trường mầm non quốc tế Kids House rộng 3.200m2 của Công ty TNHH Đầu tư giáo dục và Giải trí Tuổi thơ sau nhiều năm vẫn là bãi đất trống. Chủ đầu tư không chịu triển khai xây dựng.

Dự án Khu thương mại dịch vụ gắn với nhà ở và trụ sở làm việc của Công ty CP Xây dựng và Đầu tư 492 rộng 20.000m2, được UBND tỉnh Nghệ An cấp Giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2010. Đến nay dự án vẫn chưa xây dựng khu thương mại, trong khi tỉnh Nghệ An đã gia hạn nhiều lần và lần cuối cùng đến ngày 8/4/2022 phải hoàn thành.

Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại - dịch vụ và nhà ở đô thị tại số 215 Lê Lợi, TP. Vinh của Tập đoàn CIENCO4 vẫn chưa xây dựng các nhà liền kề.

Dự án Khu biệt thự Thanh Thành Đạt rộng 4.000m2 của Công ty TNHH Thanh Thành Đạt được cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2013, sau nhiều lần gia hạn tiến độ nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành dự án.

Ngoài ra, còn hàng chục dự án đã được tỉnh Nghệ An cấp giấy chứng nhận đầu tư đã lâu nhưng chủ đầu tư không chịu triển khai hoặc triển khai chậm tiến độ theo quy định, như Dự án TTTM, khách sạn dịch vụ, nhà ở của công ty Thành Thái Thịnh; Dự án Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới của Công ty Xuân Tùng; Dự án trường mầm non của Công ty ĐT&PT Miền Trung; Dự án Khu nhà ở dịch vụ tổng hợp Vinhland của Công ty CP Phát triển đô thị Vinh; Dự án Khu đô thị Đại Thành của Công ty ĐTXD Đại Thành; Dự án TTTM và dịch vụ khách sạn nhà hàng của Công ty ĐT-TM Bảo Toàn Phát; Dự án TTTM, nhà nghỉ và dịch vụ của Công ty CP Xây dựng Trung Đức; Dự án TT đào tạo lái xe cơ giới đường bộ của Công ty Mai Linh...

Vào ngày 1/4/2022 vừa qua, HĐND tỉnh Nghệ An lập đoàn đi kiểm tra thực tế các dự án chậm tiến độ trên địa bàn TP. Vinh để có đánh giá và tìm giải pháp xử lý. Đoàn đã kiểm tra 4 dự án, gồm: dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở chung cư cao tầng Đại lộ Lênin, phường Hưng Dũng, do Tổng Công ty hợp tác kinh tế Việt - Lào làm chủ đầu tư. Dự án được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2010 với tổng diện tích được giao thực địa 4.056m2.

Dự án Khu đô thị dầu khí Nghệ An tại phường Vinh Tân do Công ty CP Đầu tư và Thương mại dầu khí Nghệ An làm chủ đầu tư. Dự án được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 vào tháng 11/2010.

Dự án Khu nhà hàng, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà ở cán bộ, công nhân viên và nâng cấp dây chuyền đóng mới, sửa chữa tàu thuyền vỏ gỗ tại phường Trung Đô, do Công ty TNHH Đóng tàu thuyền Hải Châu làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 vào tháng 11/2011.

Dự án Văn phòng làm việc và Trung tâm Giới thiệu sản phẩm tại xã Nghi Phú do Công ty TNHH Hiếu Thành Lộc làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 năm 2008.

Cũng theo đoàn kiểm tra, cả 4 dự án này đều có thời gian triển khai trên 10 năm. Trong đó, có dự án đã được gia hạn từ 1 đến 2 lần, thậm chí là 3 lần, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Các dự án chậm tiến độ chủ yếu là do việc lựa chọn nhà đầu tư còn yếu về năng lực quản lý thực hiện dự án. Nguồn vốn ngân sách xây dựng các dự án hạ tầng khu đô thị còn hạn hẹp, chưa hoàn thiện hạ tầng kết nối, ảnh hưởng đến tiến độ các dự án liên quan. Ý thức chấp hành luật pháp về đầu tư, đất đai, xây dựng của các chủ đầu tư còn hạn chế, thiếu chủ động trong phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình thực hiện dự án.

Lãnh đạo HĐND tỉnh Nghệ An, đề nghị TP. Vinh cần chủ động rà soát các dự án hiện có, tháo gỡ vướng mắc cho nhà đầu tư; Quan tâm công tác quy hoạch, thành lập quỹ đất mặt bằng sạch để thu hút đầu tư, tăng cường cải cách hành chính đạo đức công vụ.

Theo báo cáo của UBND thành phố Vinh, trong 6 năm (2016-2021), UBND thành phố đã đề xuất, phối hợp với đoàn liên ngành của UBND tỉnh kiểm tra, xử lý 158 dự án chậm tiến độ trên địa bàn, chiếm khoảng 90% tổng dự án được kiểm tra, xử lý trong toàn tỉnh. Trong đó, có 39 dự án kiểm tra 2 lần; 5 dự án kiểm tra 3 lần; 1 dự án kiểm tra 4 lần. Thông qua kiểm tra, tỉnh đã thu hồi, hủy bỏ pháp lý 21 dự án. Hiện tại, thành phố đang tiếp tục kiến nghị kiểm tra, xử lý 53 dự án đầu tư trên địa bàn.

