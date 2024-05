Nghệ An 'thúc' rà soát, cung cấp hồ sơ các dự án trồng cây xanh

Một góc TP. Vinh (Nghệ An). Ảnh: HT



Theo nguồn tin của Nhadautu.vn, ngày 7/5, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An đã có văn bản gửi các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, thị xã và các ban quản lý dự án trong tỉnh đề nghị cung cấp, hồ sơ, tài liệu liên quan đến các dự án trồng cây xanh để báo cáo cho UBND tỉnh này.

Theo yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An, đối với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh nội dung báo cáo kết quả, gồm: các dự án do mình làm chủ đầu tư, dự án do các đơn vị trực thuộc làm chủ đầu tư.

Trong khi đó, đối với UBND các huyện, thành phố, thị xã báo cáo nội dung báo cáo kết quả, gồm: các dự án do mình làm chủ đầu tư, dự án, do UBND các xã, phường, thị trấn làm chủ đầu tư, dự án do các đơn vị trực thuộc làm chủ đầu tư.

Đối với các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án tổng hợp và gửi báo cáo theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thời hạn gửi báo cáo trước ngày 15/5/2024.

Liên quan đến việc cung cấp hồ sơ, tài liệu các dự án trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An, ngày 6/5, ông Phan Hồng Sơn, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cũng đã ký văn bản giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa có báo cáo, khẩn trương báo cáo về tình hình thực hiện dự án trồng và chăm sóc cây xanh theo yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/5/2024.

Đến nay, Nghệ An đã có 22 đơn vị trong tỉnh đã có báo cáo về các dự án trồng cây xanh. Những đơn vị này bao gồm: Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, Sở Du lịch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, UBND thị xã Thái Hòa, UBND huyện Con Cuông, UBND huyện Nam Đàn, UBND huyện Nghi Lộc, UBND huyện Yên Thành, UBND huyện Quỳnh Lưu, UBND huyện Diễn Châu, UBND huyện Tân Kỳ, UBND huyện Thanh Chương. UBND huyện Anh Sơn, UBND TP. Vinh, UBND thị xã Cửa Lò, UBND thị xã Hoàng Mai.



Trước đó, tháng 2/2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có công văn gửi tỉnh Nghệ An về việc làm rõ các dự án trồng, chăm sóc cây xanh tại các tỉnh có liên quan đến Công ty TNHH Công Minh và các đơn vị liên quan.

Qua đó, Bộ Công an yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình thực hiện dự án trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm 2019 đến nay, quy trình thực hiện và đơn vị thực hiện các dự án này, các nhà thầu trúng thầu, thi công dự án trồng và chăm sóc cây xanh, hồ sơ theo dõi dự án, hồ sơ dự án, các đơn vị, cá nhân thuộc UBND tỉnh Nghệ An có liên quan đến việc thực hiện dự án trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm 2019 đến nay.

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, Công ty TNHH Cây xanh Công Minh được thành lập ngày 8/10/2008, có trụ sở tại TP. Đồng Xoài (Bình Phước). Trước đây, Công Minh có vốn điều lệ 60 tỷ đồng, do 2 cổ đông sáng lập gồm: Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh (5%CP) và bà Bùi Thị Thuỷ (95%CP), khi đó, bà Bùi Thị Thuỷ (SN 1987, ở Bình Phước) là người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc công ty. Đến ngày 18/7/2022, toàn bộ số cổ phần của bà Bùi Thị Thuỷ được chuyển qua cho bà Lê Thị Hoà và lúc này bà Lê Thị Hoà (SN 1983, ở Bình Phước) là người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc công ty này.

Trên cổng thông tin đấu thầu cho thấy, Công Minh đã tham gia 228 gói thầu qua mạng, trong đó trúng 172 gói, trượt 37 gói, 14 gói chưa có kết quả và 5 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu công ty này trúng (bao gồm cả độc lập lẫn liên danh) hơn 1.991 tỷ đồng.

