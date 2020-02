Nghệ An: Hàng nghìn khẩu trang phát miễn phí cho người dân phòng chống virus Corona

Your browser does not support the video tag.

Ngày 1/2, nhân viên Nha khoa có địa chỉ 76D Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An tiếp tục cấp phát khẩu trang y tế miễn phí cho người dân đi đường.

Hàng nghìn khẩu trang y tế được nhân viên nha khoa phát cho người dân.

Theo anh Lê Trọng Tuấn (SN 1982), chủ nha khoa Răng Xinh cho biết, ngày 31/1, nha khoa bắt đầu cấp phát miễn phí khẩu trang y tế cho người dân. Số lượng khẩu trang phát ra hơn 1.000 chiếc. Hôm nay, dự kiến sẽ phát ra cho người dân khoảng 1.500 chiếc. Hiện tại chủ Nha khoa này đã nhập thêm lô khẩu trang mới về để tiếp tục phát cho người dân.

Chủ Nha khoa Răng Xinh cho biết đã nhập thêm lô khẩu trang mới để cấp phát cho người dân.

“Quan niệm của tôi là làm cái gì cũng phải chia sẻ lợi ích cho cộng đồng. Chúng tôi muốn chúng ta cùng người dân phòng chống virus corona. Khi dịch corona bùng phát, giá khẩu trang tăng cao quá, tôi thấy rất tội người dân. Việc mình tặng khẩu trang cho họ chính là việc bảo vệ chính bản thân, gia đình mình. Nếu họ mà lây nhiễm nó sẽ ảnh hưởng cả cộng đồng, ảnh hưởng đến con cái, gia đình mình. Hàng khẩu trang tôi có nhập về cho nhân viên dùng nhưng trước tình hình này tôi đã quyết định đưa số khẩu trang đó phát cho người dân. Nhân viên phải dùng tiết kiệm lại. Mỗi ngày chúng tôi cư từ 2 - 3 nhân viên cấp phát cho người dân để tránh tắc đường”, anh Tuấn cho biết.

Nhiều người dân cảm kích tấm lòng của chủ nha khoa.

Tuy nhiên, vì số lượng có hạn nên các nhân viên nha khoa chỉ phát cho mỗi người đi đường một chiếc. “Hai ngày hôm nay tôi chạy đi mua khẩu trang nhưng hầu hết các hiệu thuốc đã hết hàng. Một số nơi còn hàng thì hô giá quá cao. Tôi đành đi mua khẩu trang vải về dùng. Thấy nha khoa Răng Xinh phát miễn phí chúng tôi rất vui mừng. Chúng tôi ghi nhận tấm lòng của nha khoa này”, chị Nguyễn Thị Hòa (48 tuổi), người dân TP.Vinh cho biết.

"Tôi chạy khắp thành phố cũng không mua được khẩu trang cho gia đình dùng. Các hiệu thuốc đều đã cháy hàng. Rất may có địa điểm này phát khẩu trang miễn phí. Chúng tôi rất cảm kích trước tấm lòng từ thiện chủa chủ nha khoa. Hy vọng trên địa bàn Nghệ An có thêm nhiều địa điểm cấp phát khẩu trang y tế miễn phí như thế này nữa", anh Nguyễn Minh Anh, trú tại TP.Vinh cho biết.

Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: Báo Người đưa tin