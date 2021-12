Nghệ An: Hàng chục học sinh THCS nhiễm Covid-19, toàn trường nghỉ học

Your browser does not support the video tag.

Chùm ca bệnh diễn biến phức tạp

Sáng 25/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An công bố, trong 12 giờ qua (từ 18h ngày 24/12 đến 6h ngày 25/12), huyện Kỳ Sơn ghi nhận 3 trường hợp nhiễm Covid-19 mới, trong đó có một trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh ở trường phổ thông dân tộc bán trú Chiêu Lưu, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn.

Bệnh nhân là C.T.Đ, nữ, sinh 2005. Địa chỉ: xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn. Bệnh nhân là trường hợp F1 và là học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú Chiêu Lưu. Bệnh nhân đã được cách ly tập trung. Bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho.

Học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú Chiêu Lưu nhiễm Covid-19.

Liên quan đến chùm ca bệnh này, ông Phan Văn Thiết, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn xác nhận, nhiều em học sinh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, cơ quan chức năng đã truy được hàng trăm F1 có liên quan.

Đặc biệt, ngày 23/12, huyện Kỳ Sơn ghi nhận 30 ca nhiễm Covid-19, thì trong đó 25 ca cộng đồng tại trường phổ thông dân tộc bán trú Chiêu Lưu, đây hiện là ổ dịch phức tạp nhất trên địa bàn.

Ngay lập tức, Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Kỳ Sơn, lực lượng y tế đã có mặt ở xã Chiêu Lưu để triển khai các phương án chống dịch. Hiện, UBND huyện Kỳ Sơn đã quyết định thành lập trạm y tế lưu động tại trường phổ thông dân tộc bán trú Chiêu Lưu để thu dung, điều trị F0 và cách ly các F1 có nguy cơ cao. Đây là trạm y tế lưu động thứ 2 trên địa bàn huyện Kỳ Sơn (điểm thứ nhất ở xã Phà Đánh).

“Do có số ca nhiễm Covid-19 ở Chiêu Lưu lớn nhưng không xác định được nguồn lây, nên địa phương đã tổ chức xét nghiệm cho toàn bộ học sinh và giáo viên của toàn trường với số lượng trên 400 người. Có 106 người cách ly tại trường, số còn lại trở về nhà cách ly theo quy định”, ông Thiết nói.

Thành lập trạm y tế lưu động tại trường phổ thông dân tộc bán trú Chiêu Lưu để thu dung, điều trị F0.

Theo trưởng phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn, để phòng chống dịch, học sinh 3 cấp: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở ở xã Chiêu Lưu nghỉ học. Địa phương không thể tổ chức học trực tuyến vì hoàn cảnh gia đình của các cháu còn khó khăn, thiếu phương tiện học tập cũng như sóng, mạng không đảm bảo.

Bệnh nhân 3 tháng tuổi nhiễm Covid-19

Ông La Đức Thoại, Chủ tịch UBND xã Chiêu Lưu cho biết thêm, tính đến thời điểm hiện nay trên địa bàn xã đã ghi nhận tới 41 trường hợp nhiễm Covid-19. Trong đó phần lớn là học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú Chiêu Lưu.

“Trong số bệnh nhân nhiễm Covid-19, có một giáo viên, phụ huynh và một cháu bé mới 3 tháng tuổi. Còn 38 trường hợp còn lại đều là học sinh. Hiện, địa phương đang thực hiện biện pháp y tế cấp độ 2”, ông Thoại nói.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Kỳ Sơn, lực lượng y tế đã có mặt ở xã Chiêu Lưu.

Dân số tại xã Chiêu Lưu gần 7.000 người, cao nhất tại huyện Kỳ Sơn, vì vậy công tác dập dịch gặp rất nhiều khó khăn khi số lượng F1 và F2 vô cùng lớn. Nhiều ngày nay, toàn bộ cán bộ xã đều được phân công đóng bản, phối hợp với tổ Covid-19 cộng đồng kiểm tra, giám sát việc cách ly tại nhà của người dân.

“Mặc dù vậy, công tác chống dịch tại địa phương hiện gặp nhiều khó khăn. Bà con chủ yếu là người đồng bào, nhận thức về dịch bệnh vẫn còn hạn chế, trong khi đó, địa hình miền núi khó khăn, mật độ dân số thấp nên công tác tuyên truyền, giám sát, lấy mẫu xét nghiệm của các cán bộ y tế rất vất vả”, ông Thoại cho biết thêm.

Tuyên truyền cho người dân thực hiện các biện pháp y tế.

Bà Vy Thị Quyên, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn trao đổi: “Nhận định đây là ổ dịch phức tạp nên Ban chỉ đạo phòng chống dịch đang tập trung nhân lực, vật lực, hỗ trợ nhu yếu phẩm để đồng hành cùng bà con xã Chiêu Lưu dập dịch. Hiện nay, huyện đang chỉ đạo cách ly tạm thời các khu vực xuất hiện F0, sau khi có kết quả xét nghiệm, tùy vào tình hình thực tế sẽ mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi phong tỏa”.

