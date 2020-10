Nghệ An: Hai thanh niên "đầu trần" lạng lách, đổi lái trên tỉnh lộ 535

Hai thanh niên "đầu trần" đổi lái khi đang chạy xe mô tô (Ảnh cắt từ clip)

Sáng 25/10, trên mạng xã hội Facebook đăng tải một clip ghi lại hình ảnh nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô BKS: 37KA - 01830 “đầu trần” lạng lách đánh võng trước đầu ô tô. Sau đó, hai thanh niên này bất ngờ đổi lái rồi phóng xe như bay trên tỉnh lộ 535 (đoạn qua xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Chia sẻ với PV Báo Giao thông, anh Lê Công Sơn, người trực tiếp chia sẻ đoạn clip cho biết, “Lúc đó, tôi đang trên đường từ thành phố Vinh xuống thị xã Cửa Lò. Khi đi đến chợ Mai Trang (xã Nghi Xuân) thì thấy 2 thanh niên mặc áo đồng phục học sinh chạy xe máy tạt đầu. Chạy 1 đoạn thì hai em đổi lái lao vun vút trên đường nhìn rất nguy hiểm”.

Sau khi đoạn clip đăng tải hầu hết người xem đều bày tỏ bức xúc trước hành động của hai thanh niên, đây là hành vi gây mất ATGT cho bản thân và người tham gia giao thông.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Bình, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, tôi sẽ cho anh em trong đội kiểm tra và xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: atgt.vn