Nghệ An: Giả danh công an chiếm đoạt 2 triệu đồng của người dân mất trộm xe máy

Thái Văn Lý tại cơ quan điều traThái Văn Lý tại cơ quan điều tra

Ngày 12/5, Công an phường Trung Đô, TP. Vinh, Nghệ An đang tạm giữ Thái Văn Lý (SN 1997, trú tại xóm 8, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi “giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Lý mang theo quân phục công an và còng số 8 đi thuê trọ. Khi đến phòng trọ tại phường Trung Đô, TP Vinh, Lý giới thiệu bản thân làm công an và xin ở cùng phòng trọ với anh Lương Đình T.. Anh T. thấy lý có đầy đủ quân phục, giày tất, thắt lưng, ve hàm cấp hàm trung úy, biển hiệu công an nhân dân và 1 còng số 8 nên tin tưởng Lý là cán bộ công an nên tin tưởng cho ở cùng.

Bộ quân phục Lý sử dụng để giả danh công an

Ngày 29/4, anh T. không may bị kẻ xấu trộm mất chiếc xe máy. Anh T. nghĩ đến việc nhờ Lý tìm xe và bắt kẻ trộm. Lý nhận lời đi tìm xe cho anh T.

Sau đó, Thái Văn Lý nói với anh T. là xe đã được Công an TP Vinh tìm thấy và yêu cầu anh T. đưa 2 triệu đồng để lấy xe về. Anh T. vui mừng và liền đưa 2 triệu đồng cho Lý. Tuy nhiên, sau một thời gian đưa tiền mà không thấy ông Lý trả xe nên anh T. nghi ngờ Lý là công an dả mạo để chiếm đoạt tài sạn.

Chiều 10/5, anh Lương Đình T. đã đến Công an phường Trung Đô (TP Vinh) tố cáo ông Thái Văn Lý lừa đảo chiếm đoạt của mình số tiền là 2 triệu đồng.

Trưa 11/5, Công an phường Trung Đô bắt giữ Lý thì Lý thừa nhận bản thân đã giả danh công an. Khám xét chỗ ở của Lý, công an thu giữ bộ quân phục công an nhân dân, giày tất, thắt lưng, ve hàm cấp hàm trung úy, biển hiệu công an nhân dân, một chiếc còng số 8 và giấy chứng minh công an nhân dân giả.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu ông Thái Văn Lý đã thừa nhận hành vi giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Toàn bộ quân trang CAND là ông Lý mua trên mạng về và tìm hiểu quy trình công tác của cán bộ công an để lừa đảo.

Tác giả: Lê Đình

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn