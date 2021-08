Nghệ An: Đường 100 tỷ chưa bàn giao đã bong tróc bề mặt, phình lún

Mặt đường bong tróc, ổ gà

Thời gian vừa qua, Doanh nghiệp Việt Nam nhận được phản ánh của người dân về tình trạng phình lún, bong tróc toàn bộ bề mặt của Tuyến đường ngang số 20, thị xã Cửa Lò gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. Đặc biệt, mặc dù chưa bàn giao đưa vào sử dụng nhưng tuyến đường này đã có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng.

Đường ngang số 20 chưa bàn giao đã xuất hiện nhiều dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng.

Chị Nguyễn Thị Hoa (trú phường Nghi Hòa, TX. Cửa Lò, Nghệ An) cho biết: “Khi thấy nhà nước có chủ trương làm đường chúng tôi vui lắm, nhưng không hiểu sao đường làm gần chục năm vẫn chưa xong. Trong khi đó, nhiều đoạn vừa làm xong đã có dấu hiệu xuống cấp, bong tróc mặt đường, rạn chân chim, xuất hiện ổ gà. Trời nắng gió thì bụi, mưa thì bẩn”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tuyến Đường ngang số 20, thị xã Cửa Lò (đoạn từ Km 0+00 đường dọc số III đến Km 3+106 giao với Đại lộ Vinh – Cửa Lò) được tỉnh Nghệ An phê duyệt theo quyết định 6500/QĐ-UBND -CN ngày 8/12/2009, giao cho UBND phường Nghi Hòa làm chủ đầu tư với tổng số vốn 135.740 triệu đồng, trong đó chi phí xây lắp 97.592 triệu đồng, GPMB 18.953 triệu đồng, còn lại chi phí khác.

Tuyến đường này dài 3,1 km, thiết kế theo tiêu chuẩn đường nhựa, tải trọng 100KN, mặt đường rộng 14m, hè đường 16m, do 2 nhà thầu là Công ty TNHH XD và TM Tuấn Hoàng (trụ sở đóng K4, thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc, Nghệ An) và Công ty Đầu tư & xây lắp Đại Việt (trụ sở đóng tại TP Vinh, Nghệ An) thi công.

Bề mặt bị bong tróc, nhiều đoạn xuất hiện ổ gà gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Sau khi xây dựng hoàn chỉnh nền, mặt đường, các đơn vị thi công sẽ thực hiện các hạng mục khác như: bó vỉa, đan rãnh, lát hè, cây xanh, hệ thống thoát nước, cống kỹ thuật, hệ thống báo hiệu đường bộ, đèn chiếu sáng và cầu trên tuyến. Tuyến Đường ngang số 20 khi hoàn thiện sẽ góp phần bảo đảm an toàn giao thông và phát triển kinh tế xã hội cho phường Nghi Hòa nói riêng và thị xã Cửa Lò nói chung.

Ông Lê Thanh Giang- Chủ tịch UBND Phường Nghi Hòa cho biết, tuyến Đường ngang số 20 dài 3,1 km, trong đó, 1,1 km qua xã Nghi Xuân (huyện Nghi Lộc, trùng với Dự án Đại Lộ Vinh – Cửa Lò). Toàn tuyến còn 2 km, được giao cho Công ty Tuấn Hoàng thi công 1km đường và 2km mương và Công ty Đại Việt thi công 1km đường và 2km điện chiếu sáng. Hiện Công ty Tuấn Hoàng đã thi công xong 1km đường, 1,5 km mương, mới được nghiệm thu đưa vào sử dụng, chưa bàn giao. Công ty Đại Việt đã thi công xong 1,5 km điện chiếu sáng và 500 m đường, 500 m còn lại đang vướng GPMB.

Ông Giang cũng cho biết thêm, sau khi cắt 1,1 km Đường ngang số 20 đoạn qua xã Nghi Xuân do trùng với Dự án Vinh – Cửa Lò, cộng với việc bổ sung thêm 12 tỷ đồng tiền GPMB thì tổng số vốn còn lại của dự án này sau khi điều chỉnh là 102 tỷ đồng.

Đường hỏng do đâu?

Khi phóng viên đặt câu hỏi, đoạn đường vừa làm xong, chưa bàn giao đã có dấu hiệu xuống cấp, mặt đường bị bong tróc, xuất hiện rạn nứt chân chim, ổ gà, ông Giang lý giải đường hỏng là do bên Trung tâm phát triển Qũy đất thị xã Cửa Lò mượn đường để vận chuyển vật liệu phục vụ công trình Dự án tái định cư Quốc lộ Ven biển.

Theo ông Lê Thanh Giang, để bảo đảm tiến độ Dự án tái định cư Quốc lộ Ven biển, ngày 26/3/2021, UBND thị xã Cửa Lò đã giao cho Trung tâm phát triển Qũy Đất thị xã cùng Công ty TNHH Mạnh Phát (đơn vị thi công Dự án tái định cư Quốc lộ Ven biển) làm việc với UBND phường Nghi Hòa về việc xin mượn Đường ngang số 20 để vận chuyển vật liệu thi công Dự án tái định cư Quốc lộ Ven biển.

Tại cuộc làm việc, Trung tâm phát triển Qũy Đất thị xã Cửa Lò yêu cầu Công ty TNHH Mạnh Phát sau khi thi công xong Dự án tái định cư Quốc lộ Ven biển phải khắc phục các điểm hư hỏng trên tuyến Đường ngang số 20. Đồng thời, giảm trọng tải các xe trong khu dân cư theo quy định, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn giao thông. Sau đó, đại diện Công ty TNHH Mạnh Phát cam kết sẽ hoàn trả lại đường sau khi hoàn thiện dự án trên. Hiện Dự án Quốc lộ ven biển đang trong giai đoạn thi công.

Nhiều đoạn xuất hiện tình trạng rạn chân chim, bong tróc kết cấu nhựa.

Theo ghi nhận của PV Doanh nghiệp Việt Nam, trên tuyến Đường ngang số 20, không chỉ có đoạn đường do Công ty TNHH XD và TM Tuấn Hoàng thi công xuất hiện tình trạng ổ gà, phình lún, bong tróc, rạn chân chim mà đoạn đường do Công ty Đại Việt thi công cũng xuất hiện nhiều dấu hiệu tương tự. Trong khi đó, đoạn đường do Công ty Đại Việt thi công không có xe tải chở vật liệu phục vụ Dự án tái định cư Quốc lộ Ven biển đi qua. Qua đây cho thấy, việc người dân hoài nghi về chất lượng công trình là có cơ sở!

Được biết, tuyến Đường ngang số 20 mặc dù chưa được nghiệm thu, bàn giao nhưng nguồn vốn tại các phần việc mà 2 công ty đã thi công xong đều được giải ngân hết, chỉ trừ lại phần trăm bảo hành công trình.

Liên quan tới vấn đề này, Ông Lê Thanh Giang cho rằng, công trình này thi công đã lâu, cũng qua nhiều đời chủ tịch và việc giải ngân phụ thuộc vào tiến độ dự án.

Ông Giang lý giải thêm, do công trình Đường ngang số 20 chưa bàn giao, khi xuất hiện tình trạng ổ gà, phình lún, bong tróc toàn bộ bề mặt, rạn chân chim thì nhà thầu phải có trách nhiệm khắc phục, sữa chữa chúng tôi mới nghiệm thu, giải ngân số tiền còn lại.

