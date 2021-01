Nghệ An: Dùng súng quân dụng cùng 6 viên đạn phòng thân để... buôn ma túy

Đối tượng Thong bị bắt giữ tại hiện trường.

Ngày 11/1, Công an huyện Kỳ Sơn cho biết, vào khoảng 0h30' cùng ngày - Đội hình sự, kinh tế, ma túy công an huyện này đã phá thành công chuyên án, bắt quả tang đối tượng Ngân Văn Thong, sinh năm 1992, trú tại bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An) khi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Qua khám xét trong người đối tượng và tại lán trại trong rừng sâu, công an thu giữ 2.000 viên ma túy tổng hợp, 28 gam heroin, 15 gam ma túy dạng đá, 1 khẩu súng bắn đạn quân dụng, 6 viên đạn trong đó có một viên đã lên nòng, 1 cân tiểu ly, 1 dao nhọn cùng nhiều vật chứng liên quan

Một khẩu súng quân dụng của Thong sử dụng để chống trả lực lượng chức năng.

Theo cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát phát hiện tại các xã giáp biên với huyện Tương Dương xuất hiện một số đối tượng lạ mặt có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy, trong đó nổi cộm là đối tượng Ngân Văn Thong.

Để buôn bán trót lọt những phi vụ ma túy, đối tượng này thường lập một lán trại trong rừng sâu ở bản Đửa, xã Lượng Minh (huyện Tương Dương), thuê đàn em cảnh giới, đồng thời lúc nào cũng kè bên mình một khẩu súng quân dụng và nhiều viên đạn, trong đó có một viên đạn được lên nòng sẵn, nếu bị vây bắt y sẽ chống trả nhằm tẩu thoát.

Sau nhiều ngày theo dõi mọi di biến của Thong, cũng như bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát ma túy CA huyện Kỳ Sơn đã tóm gọn đối tượng này khi y đang giao dịch ma túy.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Nguyễn Phê

Nguồn tin: Báo Dân trí