Nghệ An: Dự kiến bãi bỏ 39 quyết định, chỉ thị trong nhiều lĩnh vực do UBND tỉnh ban hành

Ảnh minh họa.

Dự thảo Quyết định sẽ bãi bỏ toàn bộ 39 quyết định và chỉ thị quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong nhiều lĩnh vực:

Dự kiến bãi bỏ Quyết định 81/2009/QĐ-UBND ngày 3/9/2009 về một số cơ chế, chính sách đặc thù trong quản lý, phát triển kinh tế - xã hội đối với thành phố Vinh – đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

Lĩnh vực tài chính, dự kiến bãi bỏ: Quyết định 05/2007/QĐ-UBND ngày 24/01/2007 về việc ban hành quy chế tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn cứu trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Quyết định 23/2008/QĐ-UBND ngày 25/03/2008 ban hành Quy định về thu nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông, trật tự công cộng do lực lượng công an cấp xã thực hiện; Quyết định 47/2008/QĐ-UBND ngày 21/8/2008 về việc ban hành Quy định hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Quyết định 81/2009/QĐ-UBND ngày 03/9/2009 về một số cơ chế, chính sách đặc thù trong quản lý, phát triển kinh tế - xã hội đối với thành phố Vinh – đô thị loại I trực thuộc tỉnh;

Quyết định 29/2015/QĐ-UBND ngày 4/5/2015 về việc ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố, thị xã quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất cho đối tượng là người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Quyết định 74/2017/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 ban hành Bảng đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Lĩnh vực công thương, dự kiến bãi bỏ: Quyết định 93/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 về việc ban hành Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Quyết định 64/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 quy định về việc phân cấp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; Quyết định 45/2015/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Quyết định 72/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An xây dựng và phát triển thương hiệu giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị 29/2006/CT-UBND ngày 24/10/2006 về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện công tác quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Chỉ thị 08/2011/CT-UBND ngày 01/3/2011 về việc tăng cường thực hiện công tác tiết kiệm điện; Chỉ thị 26/2009/CT-UBND ngày 27/9/2009 về việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Chỉ thị 14/2012/CT-UBND ngày 02/5/2012 về việc đẩy mạnh công tác xuất khẩu.

Lĩnh vực đầu tư, dự kiến bãi bỏ: Quyết định 66/2016/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 ban hành một số quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An…

Tác giả: Quang Hợp

Nguồn tin: Báo Xây dựng