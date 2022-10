Nghệ An: Dự án khu đất vàng 20 năm không triển khai

Dự án 20 năm vẫn không triển khai

Nhiều năm nay, người dân phường Trung Đô, TP Vinh hết sức bức xúc, khó hiểu khi có 1 khu đất rộng gần 4.000m2 nằm tại số 01 đường Lê Doãn Nhã, phường Trung Đô để hoang hoá, lãng phí hàng chục năm qua. Ngoài 2 dãy nhà cấp 4 với diện tích khoảng 300m2 đã xuống cấp trầm trọng, thì toàn bộ diện tích bị bỏ hoang, cây cối mọc um tùm, có chỗ được các hộ dân khoanh lại trồng rau.

Theo tìm hiểu của chúng tôi thì được biết, khu đất này được UBND tỉnh Nghệ Tĩnh giao cho công ty cổ phần (CTCP) Lilama 5 theo Quyết định số 1304 vào ngày 29/3/1986. Vào ngày 1/8/2002, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt mặt bằng quy hoạch tổng thể 1/500 Dự án Trường công nhân kỹ thuật lắp máy số 5 do CTCP Lilama 5 làm chủ đầu tư. Đến ngày 21/7/2003, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 548 về việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ số U242235 cho CTCP Lilama 5 sử dụng vào mục đích xây dựng văn phòng trường học và các công trình phục vụ dạy học.

Được quy hoạch, cho thuê đất từ 20 năm trước nhưng sau đó CTCP Lilama 5 “ngâm” đất, không triển khai bất cứ hạng mục nào, dù được tạo điều kiện gia hạn.

Tuy nhiên sau khi được phê duyệt QH dự án cũng như được UBND tỉnh Nghệ An cho thuê đất, CTCP Lilama 5 đã không triển khai, xây dựng bất cứ hạng mục nào. Khu đất nằm giữa trung tâm phường Trung Đô, TP Vinh có giá trị sinh lợi cao nhưng ngoài 2 dãy nhà cấp 4 cho thuê trọ, còn lại bị bỏ hoang hoá, hết sức lãng phí.

Khoảng 15 năm sau, để tạo điều kiện cho chủ đầu tư hoàn thành dự án như đã phê duyệt, UBND tỉnh Nghệ An có quyết định số 5830/QĐ.UBND ngày 1/12/2017 gia hạn cho dự án thêm 24 tháng (hạn đến 30/11/2019 - PV). Nhưng sau đó, CTCP Lilama 5 vẫn không có bất cứ động thái nào để triển khai xây dựng.

Khu đất “vàng” gần 4.000m2 tại số 01 đường Lê Doãn Nhã, phường Trung Đô bỏ hoang hoá, hết sức lãng phí.

Theo thông tin đăng ký, CTCP Lilama 5 có trụ sở tại số 179 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Xuân Thông.

Chấp thuận cho 1 dự án khác nhưng tiếp tục… “treo”

Để hoang hoá gần cả 2 thập kỷ, không triển khai bất cứ hạng mục gì, được UBND tỉnh Nghệ An tạo điều kiện gia hạn nhưng vẫn không hoàn thành, đáng lẽ khu đất phải được thu hồi, làm quy trình đấu giá để thu ngân sách tối đa, nhưng sau đó lại được Chấp thuận chủ trương đầu tư (CTĐT) cho 1 đơn vị khác (?!). Đặc biệt khi làm quy trình chấp thuận CTĐT mới này, thời gian gia hạn 24 tháng cho CTCP Lilama 5 vẫn còn… 1 năm rưỡi và dự án cũ vẫn chưa có quyết định thu hồi.

Cụ thể, vào ngày 11/4/2018 Cty CP Đầu tư và Công nghệ Thành Vinh (có địa chỉ tại 102 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Bến Thuỷ, TP Vinh, do bà Đinh Thị Thu Hoài đại diện pháp luật) có tờ trình số 01/TTr-TV gửi UBDN tỉnh Nghệ An về việc Chấp thuận CTĐT Dự án Trường mầm non Quốc tế Vinh.

Ngày 2/5/2018, UBND tỉnh Nghệ An có công văn số 2789 gửi các Sở, ban ngành, UBND TP Vinh, UBND phường Trung Đô về việc xem xét chủ trương đầu tư dự án. Tại CV số 2789/UBND-CN Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Xuân Đại có ý kiến: “Giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, UBND TP Vinh và các cơ quan liên quan xem xét đề nghị của CTCP Đầu tư và Công nghệ Thành Vinh; thẩm định nguồn gốc đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các điều kiện liên quan đến đầu tư, xây dựng… theo đúng quy định pháp luật hiện hành, tham mưu UBND tỉnh”.

Vì sao dự án để hoang hoá gần cả 2 thập kỷ, không triển khai bất cứ hạng mục gì, được tạo điều kiện gia hạn nhưng không hoàn thành, lại không thu hồi, làm quy trình đấu giá để thu ngân sách tối đa, mà được Chấp thuận chủ trương đầu tư giao cho 1 đơn vị khác?!

Ngày 25/2/2019, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Minh Thông đã ký Quyết định số 534 Chấp thuận CTĐT Dự án Trường mầm non Quốc tế Vinh cho Cty CP Đầu tư và Công nghệ Thành Vinh làm chủ đầu tư.

Theo Quyết định này thì khu đất thực hiện dự án rộng 3.922m2, gồm các hạng mục, công trình: Nhà chính 04 tầng, diện tích XD 920m2; nhà hiệu bộ+bể bơi cao 02 tầng diện tích XD 250 m2; khu nhà nghỉ cho giáo viên cao 02 tầng, diện tích XD 300m2; nhà bảo vệ 12m2, nhà để xe 110 m2.

Dự án với quy mô tuyển sinh 400 cháu (tương ứng với 20 lớp học), được xây dựng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3907:2011 Trường mầm non- yêu cầu thiết kế và Điều lệ trường mầm non. Tổng vốn đầu tư của Dự án là 30 tỷ đồng, trong đó vốn tự có của doanh nghiệp chiếm 23,33%.

Theo Quyết định chấp thuận chủ trương thì từ Quý II/2018 – Quý I/2019: Hoàn thành các thủ tục đầu tư. Từ Quý II/2019 – Quý I/2020: Xây dựng dự án. Quý II/2020: Hoàn thành dự án và đưa vào sử dụng.

Dự án Trường mầm non Quốc tế Vinh vẫn không được triển khai, tiếp tục nâng “kỷ lục” treo khu đất lên tròn 20 năm.

Tuy nhiên sau đó, Dự án Trường mầm non Quốc tế Vinh vẫn không được triển khai, tiếp tục nâng “kỷ lục” treo khu đất tại số 01 đường Lê Doãn Nhã, phường Trung Đô lên tròn 20 năm. Đây được xem là một trong những kỷ lục mà ít có khu đất nào tại TP Vinh “theo” được.

Nguyên nhân nào khiến khu đất “vàng” gần 4.000m2 này không được triển khai trong 2 thập kỷ qua, vì sao dự án cũ đang trong thời gian gia hạn, chưa được thu hồi nhưng lại được chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án mới… sẽ được chúng tôi thông tin đến bạn đọc trong bài viết tiếp theo./.

