Nghệ An: Dự án Ecopark Vinh chưa khởi công, sàn BĐS đã “đặt cọc” rầm rộ?

Chưa khởi công đã “đặt cọc” rầm rộ?

Như chúng tôi đã phản ánh trong bài viết: “Nghệ An: Siêu dự án đô thị hơn 5 ngàn tỉ đồng khởi động trở lại sau 10 năm “đắp chiếu”, phản ánh về 2 dự án “Khu đô thị và nhà ở tại xã Hưng Hòa” và dự án “Mở rộng khu đô thị tại xã Hưng Hòa” sau hơn 10 năm bị “treo”, đã được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, chuẩn bị khởi động trở lại.

Cụ thể, trong cùng ngày 22/10/2021, phó chủ tịch UBND Nghệ An - Lê Ngọc Hoa đã ký quyết định số 3909 và 3910 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với 2 dự án “Khu đô thị và nhà ở tại xã Hưng Hòa” và dự án “Mở rộng khu đô thị tại xã Hưng Hòa”.

Đây là 2 dự án do Công ty CP Tổng Cty Hợp tác kinh tế Việt Lào (gọi tắt là Cty Việt Lào) làm chủ đầu tư trên diện tích gần 200 ha, tổng mức đầu tư hàng nghìn tỉ đồng. Cty Việt Lào trước đây do ông Nguyễn Thế Trâm làm CT HĐQT, tuy nhiên mới đây Cty này đã bị tập đoàn Ecopark “thôn tính” và ông Nguyễn Công Hồng làm đại diện. Ngoài ra ông Hồng còn đại diện các doanh nghiệp có tên tuổi như Công ty CP tư vấn và xây dựng Việt Hưng, Cty CP đầu tư Ecopark Hải Dương, Cty CP đầu tư và phát triển đô thị TDH Ecoland…

Mặc dù chưa khởi công, nhưng một số sàn phấn phối sản phẩm Ecopark Vinh của tập đoàn Ecopark đã quảng cáo, giới thiệu, thậm chí ký hợp đồng đặt cọc rầm rộ.

Việc thay đổi pháp nhân, thành phần HĐQT của Cty đã “thổi một làn gió mới” vào dự án khủng “treo” cả chục năm nay. Tuy nhiên khi dự án mới khởi động lại về mặt thủ tục, pháp lý thì thời gian vừa qua, đã xuất hiện nhiều “cò”, sàn giao dịch BĐS, các trang FB, Zalo liên tục quảng cáo, mời chào về dự án có tên gọi “Ecopark Sông Lam”, “Ecopark Nghệ An”, “Ecopark Vinh”… Thậm chí một vài sàn có tên tuổi đã mời bán, ký “đặt cọc” khiến tình hình BĐS trên địa bàn tỉnh Nghệ An hết sức phức tạp.

Mới đây, chúng tôi nhận được lời mời chào của 1 nhân viên chuyên kinh doanh BĐS tại TP Vinh với những lời có cánh: Em là nhân viên chính thức của sàn Big Homes (Cty Cp đầu tư địa ốc Big Homes) trên đường Lê Nin, TP Vinh. Anh chị có nhu cầu đặt mua biệt tự, nhà liền kề, Shop house của dự án Ecopark Nghệ An thì em sẽ tư vấn, giới thiệu cho.

Sau khi chúng tôi tỏ vẻ đồng ý thì nhân viên này với những lời mời đầu tư ngọt ngào: “Trong vòng 12 năm, năm 2009 là Ecopark Hải Dương, năm 2011 là Eco Hưng Yên, thì Eco chưa triển khai thêm dự án ở bất kỳ đâu sau khi đảm bảo siêu lời cho nhà đầu tư. Vì thế chúng ta phải cho rằng chúng ta vô cùng may mắn vì có Eco về Vinh để chúng ta có cơ hội đầu tư”.

Tiếp đó, nhân viên sàn Big Home gặp chúng tôi ở quán cà phê với hợp đồng đặt cọc trên tay. Sau khi thống nhất quan điểm, nhân viên này đã đưa cho chúng tôi một phiếu đặt cọc (không phải hợp đồng đặt cọc) với nội dung cơ bản: phiếu đặt cọc, số, dự án Eco Central Park Vinh.

Dù chưa được phép nhưng Cty TNHH đầu tư và dịch vụ Ecohomes (được cho là Cty “con” của Công ty CP Đầu tư địa ốc Big Homes đã ký “phiếu đặt cọc” với khách hàng với số tiền hàng chục triệu đồng nhằm giữ chỗ.

Cụ thể, hôm nay vào giờ…ngày …tháng… năm tại văn phòng Cty CP địa ốc Ecohomes (địa chỉ số 147 đường Ngạn Sơn, khối 4, Nam Sơn, Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Bên A (người đặt chỗ) đồng ý gửi cho bên B (đại diện Cty Ecohomes) số tiền 40.000.000 đồng để đặt mua 2 căn (1 căn Shop house và 1 căn liền kề) của dự án Eco Central Park Vinh do bên B phân phối.

Tuy nhiên khi nhìn vào hợp đồng, chúng tôi thắc mắc vì sao giới thiệu là nhân viên chính thức của sàn Big Homes nhưng lại lấy con dấu, địa chỉ của Cty CP địa ốc Ecohomes ra ký? Ghi trên là “công ty CP địa ốc Ecohomes” nhưng con dấu thì của “Cty TNHH đầu tư và dịch vụ Ecohomes”. Thì được nhận nhân viên này giải thích: Do chủ đầu tư chưa cho mở bán, đặt cọc nên Cty Big Homes phải lấy Cty “con” ra đặt với khách hàng. Anh yên tâm, có hàng trăm khách hàng ký như thế này rồi nên không vấn đề gì cả. (?!). Để tạo sự tin tưởng, nhân viên này đã lấy cho chúng tôi xem hàng nhiều hình ảnh khách hàng ký hợp đồng đặt chỗ với Cty. Có khách hàng ký mua đến 5- 6 căn nhà liền kề hoặc Shop house của dự án Ecopark Nghệ An.

Tuy nhiên chúng tôi vẫn tỏ vẻ ái ngại: Nếu chuyển tiền nhưng không lựa chọn được căn thì biết tìm Cty đâu mà lấy lại tiền? Thì nhân viên này khẳng định chắc nịch: Anh yên tâm, khách hàng không mua được nhà thì sàn sẽ trả lại tiền, không lo mất đâu mà sợ.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, Cty TNHH đầu tư và dịch vụ Ecohomes mới được thành lập ngày 15/11/2021 do bà Võ Thị Hoa là người đại diện pháp luật. Cty có trụ sở tại số 147 đường Ngạn Sơn, khối 4, Nam Sơn, Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Lĩnh vực hoạt động là tư vấn, môi giới, đấu giá BĐS, đấu giá QSDĐ. Để tìm hiểu rõ sự việc, chúng tôi đã liên hệ với bà Hoa nhiều lần nhưng lần nào bà cũng viện lí do để từ chối cung cấp thông tin.

Sở XD ra văn bản “tuýt còi” chủ đầu tư

Từ đầu năm 2021, sau khi có thông tin tập đoàn Ecopark “thâu tóm” Cty Việt Lào của ông Nguyễn Thế Trâm làm CT HĐQT thì bộ đôi dự án “Khu đô thị và nhà ở tại xã Hưng Hòa” và dự án “Mở rộng khu đô thị tại xã Hưng Hòa” đã được các trang BĐS trên FB, Zalo… giới thiệu, mời chào đặt chỗ rầm rộ.

Đến thời điểm này, khu thực hiện dự án “khủng” này vẫn là bãi đất trống. Tuyến đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài vẫn đang tiến hành thi công.

Cụ thể như trong bài viết “Nghệ An: Siêu dự án đô thị hơn 5 ngàn tỉ đồng khởi động trở lại sau 10 năm “đắp chiếu”, chúng tôi đã phản ánh: Nhiều tài khoản giới thiệu dự án khu đô thị sinh thái có tên “Ecopark Vinh Nghệ An”, hay “Ecopark Sông Lam” của tập đoàn Ecopark là nơi an cư, sinh sống lý tưởng ở khu vực ven đô thị TP Vinh trong tương lai gần. Các trang BĐS này còn cho hay: Chung cư Eco Central Park Vinh được thiết kế với kiến trúc hiện đại, thời thượng mang đậm phong cách Châu Âu đầy sang trọng và tinh tế. Chung cư Eco Central Park Vinh được dự đoán sẽ là sản phẩm đầu tư hấp dẫn bậc nhất tại khu đô thị Eco Central Park Vinh trong thời gian tới đây…

Ở một trang mạng xã hội khác cũng cho hay: “Dự án khu đô thị Ecopark Vinh – Eco Central Park Vinh được quy hoạch với tổng diện tích lên đến 200ha với đa dạng hình sản phẩm bao gồm: biệt thự, chung cư, shophouse hiện đại, sang trọng và đẳng cấp”.

Chưa hết, các sàn BĐS còn khẳng định: Tổng thể toàn bộ dự án khu đô thị Ecopark Vinh – Eco Central Park Vinh được quy hoạch nằm trọn tại xã Hưng Hòa, phía Đông thành phố Vinh. Nơi đây chỉ cách trung tâm thành phố tầm 7km, cách sân bay Vinh 11km và cách biển Cửa Lò 13km nên rất thuận tiện cho việc đi lại. Đặc biệt, chung cư Ecopark Vinh – Eco Central Park Vinh còn có vị trí liền kề với hồ điều hòa TP Vinh và dòng Sông Lam thơ mộng gắn liền với văn hóa, lịch sử của Nghệ An.

Trước tình hình kinh doanh, mua bán BĐS phức tạp tại 2 dự án “Khu đô thị và nhà ở xã hội” và dự án “Mở rộng khu đô thị tại xã Hưng Hòa”, Sở Xây dựng Nghệ An đã có CV số 1561/SXD-QLN gửi Tổng Cty Hợp tác kinh tế Việt Lào và Cty CP Tập đoàn Ecopark.

Sở Xây dựng Nghệ An đã có CV số 1561/SXD-QLN gửi Tổng Cty Hợp tác kinh tế Việt Lào và Cty CP Tập đoàn Ecopark chấn chỉnh tình trạng kinh doanh BĐS tại dự án Khu đô thị và nhà ở xã hội; Dự án mở rộng Khu đô thị tại xã Hưng Hòa, thành phố Vinh.

Công văn cho hay: Thời gian gần đây có một số tổ chức, cá nhân quảng cáo, giới thiệu các lô đất, sản phẩm dự án “Khu đô thị và nhà ở xã hội” và dự án “Mở rộng khu đô thị tại xã Hưng Hòa, thành phố Vinh” dưới tên gọi “Khu đô thị sinh thái Ecopark Sông Lam – Thành phố Vinh” hay “Khu đô thị xanh và thông minh hiện đại nhất Nghệ An – Ecopark Nghệ An”, chủ đầu tư là Tổng Cty Hợp tác kinh tế Việt Lào.

Sở Xây dựng Nghệ An chưa có văn bản thông báo dự án đủ điều kiện huy động vốn thông qua hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoặc văn bản thông báo dự án đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với các dự án này. Vì vậy, chủ đầu tư chưa được phép ký các loại hợp đồng huy động vốn đối với các sản phẩm tại các dự án nêu trên.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kinh doanh BĐS trên địa bàn, Sở Xây dựng yêu cầu Tổng Cty Hợp tác kinh tế Việt Lào thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về kinh doanh BĐS và pháp luật khác có liên quan.

Công ty Big Homes là nhà phân phối chính thức của tập đoàn Ecopark. Tuy nhiên việc Cty này hay Cty TNHH đầu tư và dịch vụ Ecohomes ký hợp đồng đặt cọc, giữ chỗ đều chưa được tập đoàn Ecopark cho phép.



Liên hệ với các tổ chức, cá nhân, sàn giao dịch BĐS đã đăng tin quảng cáo, giới thiệu sản phẩm để yêu cầu đính chính và gỡ các thông tin này. Trong trường hợp các đối tượng quảng cáo, giới thiệu, rao bán sản phẩm của dự án không thông qua chủ đầu tư, có dấu hiệu lừa đảo thì phải báo cáo ngay cho cơ quan công an để theo dõi, xử lý nghiêm các đối tượng này, tránh những nguy cơ, rủi ro ảnh hưởng đến thị trường BĐS, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của khách hàng.

Đối với Cty CP Tập đoàn Ecopark: Nghiêm cấm Cty CP Tập đoàn Ecopark thuê tổ chức quảng cáo, giới thiệu, rao bán các sản phẩm dự án Khu đô thị và nhà ở xã hội; Dự án mở rộng Khu đô thị tại xã Hưng Hòa, thành phố Vinh.

Trường hợp có các tổ chức, cá nhân, sàn giao dịch BĐS tự ý lấy danh nghĩa của Cty để quảng cáo, giới thiệu, rao bán sản phẩm của các dự án nêu trên, cần báo cáo ngay cho cơ quan công an để theo dõi, xử lý nghiêm các đối tượng này theo quy định của pháp luật.

Sở Xây dựng Nghệ An một lần nữa nhấn mạnh: “Yêu cầu Tổng Cty Hợp tác kinh tế Việt Lào và Cty CP Tập đoàn Ecopark nghiêm túc thực hiện”.

Qua trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo đối ngoại thuộc tập đoàn Ecopark cho biết: Công ty CP Đầu tư địa ốc Big Homes là một trong nhiều nhà phân phối chính thức của tập đoàn Ecopark. Tuy nhiên việc Cty này hay Cty TNHH đầu tư và dịch vụ Ecohomes ký hợp đồng đặt cọc, giữu chỗ đều chưa được tập đoàn Ecopark cho phép. Dự án đang trong quá trình hoàn thiện các hồ sơ thủ tục pháp lý để tiến hành khởi công.

Khi chúng tôi hỏi sau khi Sở Xây dựng gửi văn bản chấn chỉnh, đôn đốc về việc một số tổ chức, cá nhân quảng cáo, giới thiệu các sản phẩm thuộc dự án Ecopark Vinh thì tập đoàn đã có văn bản gửi xuống các sàn phân phối chưa? Thì vị này cho biết hiện mới chỉ trao đổi bằng miệng, chưa có văn bản cụ thể. Thời gian tới tập đoàn sẽ gửi tới các sàn giao dịch này để chấn chỉnh.

