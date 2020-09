Nghệ An: Đột nhập vào nhà, bị gia chủ phát hiện chém luôn hai mẹ con cướp tài sản

Vào khoảng 3h15’ ngày 23/9, tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Nghệ An xảy ra 1 vụ cướp tài sản táo tợn.

Thủ phạm đã dùng dao tấn công khiến cho 2 mẹ con chủ nhà bị thương nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Đồng thời lấy tài sản gồm, 1 chiếc điện thoại di động OPPO F3 màu đen, 15.000.000 đồng, 1 nhẫn vàng, 1 dây chuyền vàng, 1 lắc tay vàng và 2 chiếc thẻ ATM.

Chu Văn Sáng bị bắt chỉ sau 17 giờ gây án (ảnh: CANA).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Lãnh đạo Công an huyện Thanh Chương cử 1 tổ công tác nhanh chóng đến hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành xác minh, điều tra.

Đồng thời báo cáo vụ việc trên với lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An để xin ý kiến chỉ đạo.

Công an huyện Thanh Chương phối hợp với phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin, truy bắt giữ thủ phạm gây án.

Khoảng 20h ngày 23/9, nghi phạm đã bị bắt giữ. Đối tượng bị bắt giữ là Chu Văn Sáng (SN 1988, trú tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương).

Sáng bị bắt giữ khi đang ẩn nấp tại khu vực thuộc xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương.

Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ vật chứng số tiền 12.100.000 đồng, 1 dây chuyền vàng, 1 lắc tay vàng, 2 chiếc thẻ ngân hàng ATM và 1 chiếc điện thoại di động.

Tại Cơ quan CSĐT Công an huyện, đối tượng Chu Văn Sáng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bước đầu, Sáng khai nhận: Do bản thân bị nghiện ma túy nặng nên đã thực hiện vụ cướp tài sản nói trên để có tiền thỏa mãn cơn nghiện và tiêu xài cá nhân.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: Pháp Luật Plus