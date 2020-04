Nghệ An: "Đoạn trường" 16 năm đi làm sổ đỏ không xong

Mành đất 16 năm qua ông Nguyễn Quốc Tâm chưa làm xong thủ tục cấp bìa. Ảnh: QĐ

Ông Nguyễn Quốc Tâm (trú phường Quang Trung- TP Vinh-Nghệ An) có đơn gửi Báo Lao Động phản ánh “đoạn trường” đi làm sổ đỏ cho mảnh đất ông nhận chuyển nhượng từ năm 2002.

Theo hồ sơ vụ việc, năm 2002, ông Nguyễn Quốc Tâm nhận chuyển nhượng toàn bộ nhà đất và thửa đất số 49, tờ bản đồ số 16 thuộc khối 14 phường Cửa Nam (TP. Vinh). Nguồn gốc thửa đất được Nhà nước giao cho bà Trịnh Thị Nhuần sử dụng từ năm 1974. Năm 1994, bà Nhuần đổi và giao lại cho ông Đinh Bạt Vinh; đến năm 2002, ông Vinh chuyển nhượng cho ông Tâm.

Năm 2004, ông Nguyễn Quốc Tâm gửi hồ sơ chính quyền địa phương đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất nói trên (diện tích hiện trạng đo được là 201m2). Tuy nhiên, do phát sinh tranh chấp với một số hộ đã chuyển nhượng đất cho ông, nên sự việc kéo dài.

Đến năm 2008, UBND phường Cửa Nam đã tổ chức hòa giải giữa các bên, thống nhất chấm dứt tranh chấp để thực hiện các bước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Tâm đối với mảnh đất nói trên.

Tuy nhiên, vụ việc cấp sổ đỏ cho ông Tâm tiếp tục bị đình hoãn với nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có lí do ông Tâm xây dựng nhà trái phép trên mảnh đất nói trên. Liên tiếp UBND TP. Vinh, UBND tỉnh Nghệ An, Thanh tra tỉnh – Sở TNMT tỉnh Nghệ An có các văn bản chỉ đạo xử lý, nhưng vụ việc vẫn chưa được giải quyết.

Ngày 16.6.2017, Thanh tra tỉnh Nghệ An có Công văn số 286 về việc xử lý đơn của ông Nguyễn Quốc Tâm, đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương để UBND thành phố Vinh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Quốc Tâm theo quy định của Luật đất đai năm 2013 và Nghị định 43/2014; ông Nguyễn Quốc Tâm phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định hiện hành.

Tháng 8.2018, ông Nguyễn Quốc Tâm tiếp tục gửi hồ sơ lên UBND phường Cửa Nam để được cấp sổ đỏ cho mảnh đất nói trên. Do UBND phường Cửa Nam xác nhận nguồn gốc sử dụng đất không đúng, ông Tâm đã khiếu nại.

Quá trình giải quyết khiếu nại đến nay vẫn chưa chấm dứt; UBND phường Cửa Nam vẫn chưa xác nhận nguồn gốc sử dụng đất đúng thực tế cho ông Tâm.

Ngày 14.4, trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Trí – Chủ tịch UBND phường Cửa Nam cho biết việc làm hồ sơ cấp sổ đỏ cho hộ ông Tâm, UBND phường đang làm theo quy định.

Phóng viên hỏi khi nào có kết quả, ông Trí tiếp tục trả lời “anh em chuyên môn đang tiếp tục làm”, và nói thêm “sự việc đã kéo dài 15 năm rồi”.

Ông Nguyễn Quốc Tâm bức xúc: “UBND tỉnh và thanh tra tỉnh đã kết luận, yêu cầu làm thủ tục cấp bìa đỏ cho gia đình tôi, đồng thời tôi phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Tuy nhiên, chỉ mỗi việc là xác nhận nguồn gốc sử dụng đất để làm thủ tục cấp bìa, UBND phường Cửa Nam kéo dài năm này qua năm khác”.

Như vậy, đến nay, đã 16 năm, ông Nguyễn Quốc Tâm vẫn chưa làm xong thủ tục cấp sổ đỏ, và chưa biết đến bao giờ mới thực hiện được.

Tác giả: QUANG ĐẠI

Nguồn tin: Báo Lao động