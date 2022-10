Nghệ An đạt giải tập thể xuất sắc và 2 giải C tại Cuộc thi viết chính luật bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2

Tham dự Lễ trao giải có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi; Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Tiếp nối của cuộc thi viết chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức năm 2021, trong lần thứ hai tổ chức, cuộc thi đã mở rộng về quy mô và nâng lên tầm mức toàn quốc. Nhiều đơn vị, địa phương đã tổ chức, phát động cuộc thi sâu rộng, với cách thức triển khai sáng tạo, hiệu quả, như Quân ủy Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, TP Hà Nội, tỉnh Bắc Giang, tỉnh Nghệ An...

Sau hơn 8 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được 116.252 tác phẩm dự thi; có 15 đơn vị, địa phương thu nhận từ 1.000 tác phẩm trở lên, điển hình là Quân ủy Trung ương với 56.243 bài. Sau khi hoàn thành việc chấm thi, Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức Cuộc thi, Hội đồng Giám khảo họp, đánh giá, xem xét kỹ lưỡng từng tác phẩm, lựa chọn 102 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Ban tổ chức cũng đã trao 15 giải cho các tập thể phát động cuộc thi sâu rộng và nhiều bài viết chất lượng tốt. Tỉnh Nghệ An vinh dự được giải tập thể xuất sắc và 2 giải C (đồng chí Nguyễn Văn Thực - cán bộ Công an thành phố Vinh và đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - cán bộ Công an huyện Nam Đàn).

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã phát động cuộc thi lần thứ III - năm 2023. Phát huy những kết quả đã được, Ban tổ chức đã quyết định sẽ tổ chức cuộc thi hằng năm; tổng kết, trao giải cuộc thi vào ngày 22/10.

Tác giả: Sỹ Thành

Nguồn tin: nghean.gov.vn