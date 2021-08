Nghệ An: Dân đồng ý giao mặt bằng, cán bộ vác cả bao tiền trả tận nhà

“Đường ven biển là trục giao thông có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với tỉnh Nghệ An. Bên cạnh việc thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực bãi ngang, vùng duyên hải, nó còn tạo ra sự liên kết vùng khi kết nối hàng loạt các khu công nghiệp, vùng phụ trợ phía Đông của tỉnh; Giải tỏa điểm nghẽn về tuyến giao thông ven biển từ Quảng Ninh vào Hà Tĩnh (do 2 tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh đã làm từ nhiệm kỳ trước); đồng thời giảm tải cho Quốc lộ 1, góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực ven biển. Hiện tại giai đoạn 2 dự án với chiều dài 76km đã được tỉnh phê duyệt xong dự án và được Chính phủ đồng ý sử dụng nguồn vốn trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, tổng mức đầu tư dự kiến 4.600 tỷ đồng Ông Nguyễn Đức An - Phó Giám đốc Sở GTVT Nghệ An”