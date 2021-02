Nghệ An: Cứu cặp song sinh mắc nhiều bệnh lý nguy hiểm

Các bác sĩ khoa Hồi sức Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, vừa cứu và nuôi dưỡng cặp song sinh non tháng, chào đời ở tuần thai 26 và chỉ nặng 0,8 kg. Hai bé đã được xuất viện sau 99 ngày điều trị.

Hai bé là con của sản phụ Đoàn Thị Nhung (25 tuổi, ở Diễn Châu). Đây là lần mang thai thứ 2 của người phụ nữ này. Quá trình thăm khám, các bác sĩ phát hiện sản phụ bị hở eo tử cung nên đã can thiệp sớm đề giữ thai. Tuy nhiên, khi thai nhi được 26 tuần tuổi, cơ thể sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ, phải nhập viện cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ chỉ định tiêm thuốc trưởng thành phổi, cố gắng giữ thai.

Ngày 27/10/2020, cặp song sinh chào đời thiếu tháng, thiếu cân và trong tình trạng suy hô hấp, tuần hoàn, các phản xạ sơ sinh rất yếu. Bác sĩ đã chỉ định đặt ống nội khí quản cấp cứu ngay tại phòng sinh cho hai bé. Sau đó, cặp bệnh nhi được chuyển đến khu chăm sóc đặc biệt tại Khoa Hồi sức Sơ sinh.

Trong những ngày đầu, sức khỏe của hai bé diễn biến phức tạp, luôn trong tình trạng đe dọa tử vong.

Bác sĩ Nguyễn Thị Tâm, khoa Hồi sức Sơ sinh, chia sẻ: “Những bé sơ sinh cực non cần chế độ điều trị và chăm sóc tỉ mỉ. Với cân nặng thấp và tuần thai nhỏ, việc tính toán chế độ nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch và cho ăn sớm, các điều trị hỗ trợ được các bác sĩ tính toán rất cẩn thận”.

Cặp song sinh nhận được sự tận tình chăm sóc của các bác sĩ tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An và đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Ảnh: BVCC.

Ngoài ra, vấn đề kiểm soát thân nhiệt, tiếng ồn, ánh sáng, xuất huyết não, bệnh phổi mạn, tình trạng nhiễm trùng trên các trẻ đẻ non còn nhiều thách thức. Trong quá trình điều trị, hai em bé đều mắc bệnh võng mạc trẻ đẻ non. Các bác sĩ đã kết hợp chuyên gia tại khoa Mắt tiêm nội nhãn để điều trị bệnh cho hai bệnh nhi. Sau thời gian dài điều trị, hai bé có nhịp tự thở tốt, phản xạ khá.

Trong thời gian qua, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cũng đã cứu nhiều trường hợp trẻ sinh non tháng, nhẹ cân. Không ít bé có cân nặng thấp, dưới một kg. Để hạn chế nguy cơ sinh non, bác sĩ khuyến cáo các sản phụ cần thực hiện thăm khám, quản lý thai nghén thường xuyên. Ngoài ra, các sản phụ cũng cần chăm sóc sức khỏe tốt khi mang thai với chế độ dinh dưỡng, vận động hợp lý để giảm thiểu nguy cơ sinh non.

