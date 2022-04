Nghệ An công bố đường dây nóng phản ánh tình hình trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ

Theo đó, thực hiện Công điện số 10/CĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2022, đồng thời để các cơ quan chức năng kịp thời tiếp nhận phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, nhất là trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, Ban An toàn giao thông tỉnh công bố số điện thoại đường dây nóng của các cơ quan chức năng có liên quan. Cụ thể:

- Văn phòng ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An: 0911437797

- Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Nghệ An: 0692906712

- Thanh tra Sở Giao thông vận tải: 0903243737

Tại Công văn này, Ban An toàn giao thông tỉnh cũng đề nghị các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh thông báo rộng rãi đường dây nóng để người dân biết kịp thời phản ánh các vấn đề liên quan đến trật tự, an toàn giao thông.

Tác giả: T.H (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

Theo đó, thực hiện Công điện số 10/CĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2022, đồng thời để các cơ quan chức năng kịp thời tiếp nhận phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, nhất là trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, Ban An toàn giao thông tỉnh công bố số điện thoại đường dây nóng của các cơ quan chức năng có liên quan. Cụ thể:

- Văn phòng ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An: 0911437797

- Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Nghệ An: 0692906712

- Thanh tra Sở Giao thông vận tải: 0903243737