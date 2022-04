Nghệ An: Cơn sốt đất Đô Lương và xu thế vùng ven

Đấu giá tăng 4 lần so với khởi điểm

Thị trường BĐS Đô Lương lại một lần nữa dậy sóng khi mới đây trong ngày 6/4, buổi đấu giá 19 lô đất thuộc khu phân lô chia nền Đồng Gát, xã Bắc Sơn đã chứng kiến gần 400 người tham gia nộp hồ sơ đấu giá.

Có mặt tại buổi đấu giá, chúng tôi chứng kiến các lô đất được đấu cao hơn gấp ba, thậm chí gấp bốn so với giá khởi điểm (khoảng xấp xỉ 250 triệu/lô). Theo một vài nhà đầu tư thì giá đấu cao gấp đến 4 lần là chưa có tiền lệ tại Đô Lương.

Nhiều người dân tỏ ra bức xúc vì phần lớn các lô đất khu Đồng Gát sau cùng gần như đều về tay các nhà đầu cơ có xu hướng đặt giá đấu cao để thao túng, từ đó cho lướt sóng nhanh hòng kiếm lời. Đáng chú ý là có một nhà đầu tư tới từ Diễn Châu đã trúng tới 12 lô với giá từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng.

Gần 400 người dự đấu giá đất khu Đồng Gát, xã Bắc Sơn, huyện Đô Lương

“Chúng tôi là người dân xã Bắc Sơn, mong muốn bỏ ra một khoản tiền để sở hữu đất làm tài sản cho con, cháu xây nhà. Mức giá khởi điểm chỉ tầm 250 triệu nhìn chung là phù hợp với mức thu nhập của dẫn trong xã. Tuy nhiên, bản thân chúng tôi cũng chỉ dám đặt giá đấu cao hơn từ 50 đến 100 triệu. Với tiềm lực mạnh của các nhà đầu tư, họ đã đẩy giá lên cao gấp 3, thậm chí gấp 4 lần thì rõ ràng cơ hội dành cho những người dân bình thường như chúng tôi là không thể”, anh N.T.T, một người dân gần xã Bắc Sơn cho biết.

Trước đó, các lô đất đẹp thuộc khu phân lô chia nền Ruộng Bông – Trọt Hồ thuộc xã Lưu Sơn, thậm chí còn có giá xấp xỉ 6 tỷ đồng. Đây được xem là mức giá cao nhất chưa từng thấy trong các lần đấu giá đất tại huyện Đô Lương.

Huyện Đô Lương mới đây được UBND tỉnh Nghệ An định hướng quy hoạch lên đô thị loại 4 trước năm 2025, thành thị xã vào năm 2030. Nhiều dự án lớn nhỏ đã, đang và sẽ được xây dựng khiến cho thị trường bất động sản nơi đây đang thực sự nóng bỏng.

Xu thế ra vùng ven

Quỹ đất vùng trung tâm nằm trong diện quy hoạch lên đô thị loại 4 hay xung quanh thị trấn Đô Lương hiện tại đang dần trở nên khan hiếm, mức giá của các lô cũng đã lên quá cao so với thị trường đã tạo ra xu thế đầu tư ra các vùng ven.

Theo một chuyên gia BĐS ở huyện Đô Lương là anh N.N.C chia sẻ: “Khu phân lô chia nền Đồng Gát, xã Bắc Sơn vốn khá xa trung tâm nhưng được đẩy giá lên gấp 3, gấp 4 lần so với khởi điểm chính là dấu hiệu cho thấy xu thế đầu tư ra vùng ven của các nhà đầu tư. Có lẽ nguyên nhân là vì quỹ đất trung tâm đã khan hiếm, nhà đầu tư nắm được thông tin các dự án sẽ được xây dựng tạo cầu nối khu Đồng Gát với Quốc lộ 7 khiến cho giá đấu tăng lên bất thường. Thời gian tới những khu đấu giá thuộc các xã vùng ven như Thịnh Sơn, Nhân Sơn… có lẽ cũng sẽ có giá cao không kém, thậm chí là cao hơn so với vùng Đồng Gát bởi lợi thế về mặt giao thông có sẵn.

Ngoài các khu phân lô chia nền mới được đấu giá cao lên bất thường, mà những khu đất được cho đấu giá cách đây đã hơn một năm, nằm ở vùng ven trung tâm Đô Lương bây giờ cũng đã lên giá chóng mặt. Điển hình như tại khu phân lô chia nền thuộc xã Xuân Sơn, có những lô đất sau đấu giá chỉ có giá gần 400 triệu nhưng hiện tại đội lên gấp đôi, thậm chí xấp xỉ đến 1 tỷ đồng. Điều tương tự cũng xảy ra tại xã Lạc Sơn, khu phân lô chia nền được đấu giá cuối năm 2020 bây giờ đều có giá từ 1 tỷ đến 1 tỷ 500 triệu đồng.

Quỹ đất trung tâm huyện Đô Lương dần khan hiếm đang tạo xu thế đầu tư ra các vùng ven

Rất dễ để nhận thấy, Đô Lương là huyện đồng bằng bán sơn địa nằm ở vị trí trung tâm tỉnh Nghệ An, nối vùng đồng bằng ven biển và vùng miền núi Tây Nghệ An. Trong tương lai, khi trở thành đô thị loại IV hướng tới thành thị xã trước năm 2030, Đô Lương sẽ là điểm kết nối giao thông Đông, Tây, Nam, Bắc, liên kết các huyện miền núi Tây Nghệ An và thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và các huyện ven biển tỉnh Nghệ An. Với những lợi thế quan trọng đó, Đô Lương đang là điểm đến tiềm năng của các nhà đầu tư khiến cho thị trường bất động sản nơi đây thực sự sôi động.

Tuy vậy việc các nhà đầu tư có dấu hiệu đầu cơ, gom đất bán lướt sóng, tạo khan hiếm giả nhằm đẩy giá. Một số dự án áp dụng chiêu trò “đặt cọc thiện chí” trước khi mở bán, thực chất là nhằm “đo” thị trường và nâng giá bán đang tạo ra những bài toán khó cho chính quyền huyện Đô Lương, tạo sự mất niềm tin từ dư luận người dân, gây ảnh hưởng tới quá trình phủ dân, xây dựng nhanh cơ sở hạ tầng cho mục tiêu thành đô thị loại IV trước năm 2025.