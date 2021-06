Nghệ An: Chuẩn bị đón thêm hàng nghìn công nhân trở về từ Bắc Giang

Trong tỉnh

Nhằm chia sẻ khó khăn với tỉnh bạn trong công tác phòng chống dịch Covid-19, giảm số lượng lao động người Nghệ An đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang. UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch tiếp nhận công dân Nghệ An từ tỉnh Bắc Giang trở về địa phương.