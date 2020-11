Nghệ An: Chuẩn bị đấu giá quyền khai thác 48 khu vực mỏ khoáng sản

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Nghệ An về đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Sở TN&MT tỉnh Nghệ An đã phối với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra thực địa các khu vực mỏ, rà soát tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt khu vực, Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Để thực hiện công tác đấu giá, Sở TN&MT tỉnh Nghệ An đã tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh phê duyệt giá khởi điểm phiên đấu giá, ban hành nội quy phiên đấu giá, phê duyệt tiền đặt trước, bước giá, ban hành quy chế đấu giá đối với các khu vực mỏ; thực hiện đăng tải công khai thông tin liên quan đến đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục tiến hành đấu giá quyền khai thác khoáng sản 48 khu vực mỏ

Đợt đấu giá quyền khai thác khoáng sản lần này sẽ có 48 khu vực mỏ được đưa ra bán đấu giá. Trong đó, có 7 mỏ đất làm vật liệu san lấp; 23 mỏ đất phục vụ đường cao tốc Bắc – Nam; 15 mỏ cát sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường và 3 mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường.

Trước đó, vào ngày 30/6/ 2020, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An tổ chức thành công phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 06 khu vực mỏ khoáng sản. Bao gồm, 2 mỏ sét gạch ngói tại xã Nghĩa Hoàn và xã Tân Long (huyện Tân Kỳ); 1 mỏ sét gạch ngói tại xã Thanh Phong (huyện Thanh Chương); 1 mỏ quặng sắt tại xã Tri Lễ (huyện Quế Phong); 1 mỏ cát sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Cẩm Sơn (huyện Anh Sơn) và 1 mỏ đất san lấp tại xã Thanh Lâm (huyện Thanh Chương).

Vào năm 2018, Hội đồng đấu giá khoáng sản tỉnh Nghệ An tổ chức thành công phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 03 khu vực mỏ (gồm: mỏ sét gạch ngói tại xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ; mỏ đá xây dựng Thung Máng, xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp và mỏ đá thạch anh tại xã Châu Thôn, huyện Quế Phong).

Tỉnh Nghệ An đang làm tốt việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Đến đầu năm 2019, tỉnh Nghệ An cũng đã tổ chức đấu giá thành công quyền khai thác 10 điểm mỏ khoáng sản gồm, 5 mỏ cát xây dựng thông thường; 2 mỏ quặng thiếc; 2 mỏ sét làm nguyên liệu sản xuất gạch ngói và 1 mỏ đất làm vật liệu san lấp.

Theo ông Võ Duy Việt- Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Nghệ An, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã thực hiện việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản từ năm 2018 và thu được kết quả rất tích cực. Việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhằm mục đích phát huy tiềm năng khoáng sản, thu hút đầu tư khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên, đảm bảo khai thác hiệu quả và tiết kiệm, không lãng phí, thất thoát tài nguyên.

Được biết, hiện tại các hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan đến việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 48 khu vực mỏ nêu trên đang được các cơ quan chức năng triển khai để sớm hoàn thành và đưa ra đấu giá trong thời gian sớm nhất.

Tác giả: Đình Tiệp

Nguồn tin: Báo Tài nguyên & Môi Trường