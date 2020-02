Nghệ An: Chợ đêm họp giữa đường có vi phạm Luật Giao thông đường bộ?

Trong phiên chợ đêm, người dân buôn bán, ăn uống giữa lòng đường Cao Thắng (TP. Vinh - Nghệ An). Ảnh: QĐ

Ngày 4.2, ông Võ Văn Quế - Phó Ban Quản lý chợ Vinh (Nghệ An) cho biết hiện nay phố đêm (chợ đêm) Cao Thắng đang tạm ngừng hoạt động. Ông Quế lý giải do người dân nghỉ Tết, có thể sẽ hoạt động sau ngày Rằm tháng Giêng.

Ngân sách TP.Vinh đã chi hơn 7,4 tỉ đồng để làm phố đêm nhưng không hiệu quả. Ảnh: QĐ

Tuy nhiên, nhiều tiểu thương cho biết, chợ đêm Cao Thắng đã dừng hoạt động từ lâu, do không hiệu quả. Sau thời điểm khai trương còn đông khách do người dân tò mò, chợ đêm Cao Thắng rơi vào tình trạng đìu hiu, vắng khách, buôn bán ế ẩm.

Nguyên nhân phố đêm ế ẩm được giải thích do thời tiết mưa gió, lạnh, do hàng hóa đơn điệu, không có các hoạt động văn hóa nghệ thuật thu hút khách.

Các thiết bị phục vụ hoạt động chợ đêm xếp xó. Ảnh: QĐ

Việc tổ chức phố - chợ đêm, TP. Vinh đã cho hàng trăm hộ dân kinh doanh giữa lòng đường liệu có trái với quy định tại Luật Giao thông đường bộ?

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Quang Lâm – Trưởng phòng Kinh tế TP. Vinh cho rằng phố đêm- chợ đêm đã được UBND tỉnh cấp phép, và do đặc điểm giao thông tĩnh nên không ảnh hưởng đến giao thông, đi lại của người dân.

Phóng viên trao đổi: Tại sao không tìm công viên, sân vận động… để tổ chức hội chợ, phố đêm để khỏi ảnh hưởng đến hoạt động giao thông của dân, và bảo đảm tính chuyên biệt “chợ ra chợ, đường ra đường”? Khoản 2 - Điều 35 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định: "Không được thực hiện các hành vi sau đây: Họp chợ, mua, bán hàng hóa trên đường bộ".

Ông Trần Quang Lâm giải thích mục tiêu của thành phố là sau này sẽ mở rộng thêm một số tuyến đường xung quanh thành phố chuyên doanh, phố đi bộ, “hình thành một trung tâm thương mại tổng hợp sầm uất, khuyến khích phát triển kinh tế đêm”. Một lý do nữa là một số nơi như Hà Nội, TP.HCM cũng đã tổ chức phố đêm.

Cho rằng quy định hiện hành không cho phép tổ chức họp chợ giữa đường phố, song ông Lâm nói: "Nếu cứ làm đúng luật thì không phát triển được".

Ông Võ Minh Đức – Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An khẳng định, việc buôn bán giữa lòng đường bộ và vỉa hè là vi phạm quy định của Luật Giao thông đường bộ, cần phải được xử lý theo quy định. Nhưng vì sao Ban An toàn giao thông tỉnh không có ý kiến? Ông Võ Minh Đức cho biết vấn đề đó thuộc trách nhiệm của UBND TP. Vinh.

Ông Nguyễn Sỹ Thắng – Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Nghệ An cũng cho rằng các tuyến đường nội thành thuộc trách nhiệm quản lý của UBND TP.Vinh.

Ban ngày, lòng đường Cao Thắng được sử dụng làm bãi giữ xe thu tiền, mức 15 nghìn đồng/lần. Ảnh: QĐ

Đường Cao Thắng dài khoảng 200m, từ sảnh của đình chính chợ Vinh đến ngã tư Quang Trung, Phan Đình Phùng và Trần Phú, được đầu tư 7 tỉ 439 triệu đồng để xây dựng phố (chợ) đêm. Giữa lòng đường bố trí 114 gian hàng quần áo, đồ da, mũ nón, giày dép và ẩm thực, khai trương vào đầu tháng 10/2019.

Tác giả: QUANG ĐẠI

Nguồn tin: Báo Lao động