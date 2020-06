Nghệ An: Chính quyền sửa sai bằng “tiền ngân sách xã”?

Trước đó Báo Công lý đăng bài “Nghệ An: Cán bộ thú y “tự quyết” khiến người dân không được nhận tiền hỗ trợ dịch tả lợn Châu Phi?” phản ánh việc hộ gia đình ông Dương Văn Thảo (trú ở xóm 1, xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) không nhận được tiền hỗ trợ dịch tả lợn Châu Phi do cán bộ thú ý tự kết luận đàn lợn của gia đình ông không nhiễm bệnh.

Sau dịch, chuồng trại ông Thảo trống trơn vì giá lợn giống cao, không có kinh phí để tái đàn.

Sau khi Báo Công lý phản ánh, PV đã liên hệ với ông Võ Thành Đồng – Chủ tịch UBND xã Thọ Thành để tìm hiểu thêm thông tin về hướng “giải quyết” sự việc. Thế nhưng, thay vì tiếp thu, ghi nhận những thông tin báo chí đã cung cấp trước đó, ông Đồng liên tục khẳng định: “Tôi vẫn chưa nhận được đơn thư nào của người dân”.

Đơn trình bày của ông Dương Văn Thảo gửi xã Thọ Thành.

Trái ngược với khẳng định lãnh đạo xã, trao đổi với PV, ông Dương Văn Thảo lại cho biết: “Sau khi Báo Công lý phản ánh, chính quyền xã đã mời tôi lên làm việc và thống nhất địa phương sẽ hỗ trợ cho gia đình 50% giá trị tổng số lợn đã chết (tức khoảng 4,5 triệu đồng, bằng tiền ngân sách xã ?)”.

Việc “sửa sai” của chính quyền xã Thọ Thành liệu có đúng với quy định ?

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Vương Ngọc – Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết: "Cán bộ thú y xã “tự ý” kết luận số lợn chết như báo phản ánh là sai hoàn toàn, vì đã không thực hiện theo kịch bản phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi đã có sẵn trước đó. Hơn nữa, chính cán bộ thú y vô tình lại là mối nguy cơ đưa dịch ra ngoài. Giờ trước hết yêu cầu xã làm báo cáo bằng văn bản, kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân có liên quan, sau đó báo cáo lên huyện để trả lời cho Báo được rõ”.

Việc sửa sai của chính quyền xã Thọ Thành bằng “tiền ngân sách xã” liệu có đúng với quy định? Những cá nhân có liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm như thế nào, khi để hộ chăn nuôi như gia đình ông Thảo vốn gặp rất nhiều khó khăn, nay thêm chồng chất khó khăn khi giá lợn giống đắt đỏ, lại không được hỗ trợ từ tiền của Nhà nước theo quy định? Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.'

Tác giả: Nhóm PV

Nguồn tin: Báo Công lý