Nghệ An chỉ đạo rà soát các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời trên địa bàn

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các Sở: Công Thương, KH&CN, TN&MT, Xây dựng, NN&PTNT, Phòng Cảnh sát CPCCC&CNCH (Công an tỉnh), Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, UBND các huyện, thị, thành và Công ty Điện lực Nghệ An phối hợp để tiến hành rà soát các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và Công ty Điện lực Nghệ An rà soát, đánh giá điện mặt trời mái nhà theo các quy định của pháp luật hiện hành và thẩm quyền của địa phương. Đồng thời, tổng hợp phát triển điện mặt trời trên địa bàn tỉnh, bao gồm dự án điện mặt trời mặt đất nối lưới và điện mặt trời mái nhà có quy mô công suất từ 100 kWp trở lên.

Ảnh minh hoạ, nguồn: Internet)

Bên cạnh đó, các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các Đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong công tác kiểm tra, thanh tra về phát triển điện mặt trời mái nhà tại địa phương. Công ty Điện lực Nghệ An khi có yêu cầu, báo cáo UBND tỉnh xử lý nghiêm trong phạm vi thẩm quyền các sai phạm nếu có. UBND tỉnh yêu cầu trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, gửi văn bản đến Sở Công Thương tổng hợp, tham mưu báo cáo UBND tỉnh đề xuất, kiến nghị Bộ Công Thương để được xem xét, giải quyết.

Được biết, UBND tỉnh Nghệ An ban hành văn bản chỉ đạo nêu trên là nhằm thực hiện Công văn số 185/TTg-CN ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 1216/BCT-ĐL ngày 08/3/2021 của Bộ Công Thương về việc rà soát các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời ở nước ta, UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm theo đúng quy định pháp luật được cấp có thẩm quyền ban hành và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Công Thương về phát triển điện mặt trời mặt đất và trên mái nhà. Đặc biệt, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng phát triển ồ ạt điện mặt trời trên địa bàn theo phong trào, thiếu sự kiểm soát gây quá tải lưới điện khu vực và hậu quả xấu sau này.

Tác giả: Văn Cương

Nguồn tin: doanhnghiephoinhap.vn