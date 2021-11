Nghệ An: Cao điểm kiểm soát tải trọng xe sau dịch, 1 tuần phạt nửa tỷ

Quyết liệt kiểm soát tải trọng xe sau dịch

Thời gian gần đây, lợi dụng thời gian các lực lượng chức năng tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhiều chủ xe, lái xe ô tô vận tải hàng hóa đã thực hiện hành vi chở hàng vượt quá tải trọng cho phép của phương tiện, của cầu đường bộ. Trên một số tuyến đường bộ đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An như đường Hồ Chí Minh, QL48, QL48D… đã tái xuất hiện tình trạng chở hàng quá tải, quá khổ với xu hướng gia tăng.

Lực lượng Thanh tra Sở GTVT Nghệ An triển khai tháng cao điểm kiểm soát tải trọng xe trên các tuyến đường giao thông trọng yếu. (Ảnh: Cân xe trên QL48D)

Trước thực trạng trên, ngày 4/11/2021 Thanh tra Bộ Giao thông vận tải đã có Công văn số 926/TTr-PCN chỉ đạo Thanh tra Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW trên cả nước mở "tháng cao điểm" (từ ngày 15/11/2021 đến 15/12/2021) kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ với yêu cầu phải "xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện đường bộ…, trong đó tập trung vào khu vực, tuyến đường có nhiều phương tiện có dấu hiệu vi phạm về tải trọng hoạt động…".

Triển khai văn bản chỉ đạo, ngày 8/11/2021, Thanh tra Sở GTVT Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 671/KH-TTr.SGTVT về mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các phương tiện vận tải hàng hóa trên đường bộ vi phạm chở hàng hóa quá tải trọng, khổ giới hạn, kích thước thành thùng với các nội dung:

Tăng cường kiểm soát các phương tiện chở hàng hóa vượt quá tải trọng cho phép trên các tuyến, địa bàn: QL48, QL48B, QL48C, QL48D, QL48E, đường Hồ Chí Minh và các tuyến đường tỉnh thuộc địa bàn các huyện Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Quỳnh Lưu, thị xã Thái Hòa, thị xã Hoàng Mai để giảm đến mức thấp nhất các hư hỏng công trình và nguy cơ tai nạn giao thông đường bộ do hoạt động của xe quá tải, quá khổ gây ra.

Xe quá tải tàn phá đường hạ tầng giao thông. Lợi ích doanh nghiệp hưởng, thiệt hại toàn xã hội gánh chịu.

Huy động, bố trí lực lượng chốt trực thường xuyên trên nhiều tuyến, địa bàn để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tải trọng phương tiện; tham mưu các giải pháp quản lý nhà nước về hoạt động vận tải hàng hóa bằng đường bộ trên địa bàn tỉnh; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được pháp luật quy định và đảm bảo nghiêm minh, công khai, đúng quy trình, chế độ công tác; không để xảy ra tiêu cực, không sách nhiễu, gây phiền hà, khó khăn đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động vận tải bình thường.

Đồng thời, phối hợp với các lực lượng của các ngành, cơ quan: Công an, Cục Quản lý đường bộ II và UBND các huyện, thành phố, thị xã kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan tải trọng phương tiện trên các tuyến đường bộ Trung ương, địa phương quản lý.

Vi phạm nhiều, 1 tuần phạt hơn nửa tỷ đồng

Ông Nguyễn Sỹ Thắng - Chánh Thanh tra Sở GTVT Nghệ An cho biết: “Kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện đường bộ được Thanh tra Sở xây dựng và chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách khoa học, phù hợp với tình hình thực tế và tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật. Do đó, mặc dù nhân lực và phương tiện còn thiếu so với yêu cầu của nhiệm vụ nhưng vẫn được triển khai đồng bộ trên nhiều tuyến, địa bàn và gần như các thời điểm trong ngày, hạn chế tối đa tình trạng "né trạm", "lách trạm", "vượt trạm" của các lái xe cố tình vi phạm”.

Sau chỉ 1 tuần ra quân làm quyết liệt cả ngày lẫn đêm, đã có 80 trường hợp bị lập biên bản xử lý.

Chỉ sau 1 tuần thực hiện "tháng cao điểm", Thanh tra Sở GTVT Nghệ An đã kiểm tra hàng trăm trường hợp có dấu hiệu chở hàng quá tải, thay đổi kích thước thành thùng xe. Qua đó phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với trên 80 trường hợp vi phạm về tải trọng và kích thước thành, thùng phương tiện; xử phạt thu nộp ngân sách nhà nước số tiền trên 500.000.000 đồng; tước quyền sử dụng các loại giấy phép, tem kiểm định, phù hiệu 28 trường hợp; gửi 26 thông báo đến các chủ xe, chủ doanh nghiệp cảnh báo vi phạm về tải trọng, kích thước thành thùng để giáo dục răn đe.

Riêng, Tổ công tác theo Kế hoạch số 671 đã lập 59 biên bản vi phạm hành chính; xử phạt số tiền 384.9000.000 đồng; tước quyền sử dụng các loại giấy phép, phù hiệu, tem kiểm định 23 trường hợp.

Trong tuần đầu, lực lượng TTGT ưu tiên tập trung kiểm soát khu vực đầu nguồn hàng trên các tuyến đường bộ, địa bàn các huyện, thị xã vùng Tây Bắc Nghệ An.

“Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Thanh tra Sở GTVT Nghệ An, tình trạng vi phạm về tải trọng, cơi nới kích thước thành, thùng xe nhằm mục đích chở hàng quá tải ở khu vực đầu nguồn hàng trên các tuyến đường bộ, địa bàn các huyện, thị xã vùng Tây Bắc Nghệ An bước đầu đã được kiểm soát; vi phạm về tải trọng, khổ giới hạn phương tiện đã giảm nhiều so với thời gian cao điểm tập trung phòng, chống dịch Covid-19.

Tuy nhiên, để xử lý hiệu quả, hạn chế tối đa tình trạng chở hàng vượt quá tải cho phép và vi phạm kích thước thành, thùng xe cần có sự phối hợp thường xuyên, đồng bộ, quyết liệt của các ngành, các cấp, các lực lượng chức năng và các địa phương.

Trong thời gian tới, Thanh tra Sở GTVT sẽ tiếp tục duy trì hoạt động kiểm soát tải trọng xe trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, quyết tâm không để tình trạng chở hàng quá tải, quá khổ làm hư hỏng kết cấu hạ tầng đường bộ và ảnh hưởng đến ATGT” - lãnh đạo Thanh tra Sở GTVT Nghệ An cho hay.

Tác giả: Văn Thanh - Cao Lĩnh

Nguồn tin: atgt.vn