Nghệ An: Cần quản lý chặt chẽ thu gom, xử lý rác thải trong mùa dịch

Để “lọt” rác thải điểm cách ly tập trung?

Theo phản ánh của người dân khối 11, thị trấn Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu), vào ngày 1/9/2021, có xe tải chở rác thải từ Khu cách ly tập trung ở địa điểm khách sạn Tâm Đạt (ở địa bàn thị trấn Cầu Giát) đã đưa rác thải về đổ và đốt tại bãi đất được Công ty Thương mại dịch vụ môi trường Thái Bình Nguyên dùng làm nơi tập kết, trung chuyển rác thải của đơn vị này từ nhiều năm nay.

Sau khi phát hiện sự việc nêu trên, người dân đã phản ánh đến đơn vị này. Ngay sau đó, lãnh đạo Công ty Thương mại dịch vụ môi trường Thái Bình Nguyên đến hiện trường để ghi hình và yêu cầu không được đưa rác thải từ khu cách ly đến đổ và đốt ở khu vực nêu trên. Tuy nhiên, ông Thành – Cán bộ địa chính thị trấn Cầu Giát đã lên hiện trường và có những lời lẽ “khiếm nhẽ” đối với đơn vị này khiến cho cán bộ Công ty Thương mại dịch vụ môi trường Thái Bình Nguyên hết sức bức xúc.

Rác thải từ điểm cách ly tập trung ở thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu đổ và đốt tại điểm trung chuyển rác tại khối 11, thị trấn Cầu Giát (ảnh người dân cung cấp)

“Khi xảy ra sự vệc, ông Thành – Cán bộ địa chính thị trấn Cầu Giát ra và nói là đất đó đất 5% của địa phương nên địa phương có quyền làm gì thì làm. Chúng tôi thấy vị cán bộ này nói năng như thế là không đúng, là sai với quy định của pháp luật nên cấp trên cần phải xem xét, xử lý trách nhiệm” – Đại diện Công ty Thương mại dịch vụ môi trường Thái Bình Nguyên, bức xúc phản ánh.

Cũng theo đại diện Công ty này, khi sự việc xảy ra đơn vị cũng đã mời cả lực lượng công an lên hiện trường yêu cầu lập biên bản tạm giữ phương tiện là chiếc xe ô tô tải chở rác. Thế nhưng, sau đó lãnh đạo thị trấn Cầu Giát đã trực tiếp ra hiện trường và “xin thông cảm”.

Cần phải khẳng định rằng, việc đưa rác thải từ điểm cách ly tập trung đến đổ và đốt tại khu vực như đã phản ánh ở trên là không được phép bởi rác thải nêu trên có nguy cơ chứa các mầm bệnh rất cao và loại rác thải này đã có quy định cụ thể về phương pháp thu gom cũng như xử lý.

Chiếc xe tải chở rác thải đến đổ được người dân ghi hình lại sau đó gọi các bên có trách nhiệm đến giải quyết

Theo ông Hồ Hữu Châu – Chủ tịch UBND thị trấn Cầu Giát, trước đây trên địa bàn thị trấn Cầu Giát có điểm cách ly tập trung tại Trường mầm non nhưng nay đã cách ly xong. Còn điểm cách ly trưng dụng khách sạn Tâm Đạt hiện còn 6 người đang cách ly (cao điểm là trưng dụng 31 phòng). Sự việc đốt rác xảy ra như phản ánh là có thật nhưng ông Châu lại không thừa nhận số rác trên là rác thải y tế. Tuy nhiên, vị chủ tịch thị trấn Cầu Giát cũng thừa nhận là gặp khó khăn trong việc xử lý rác thải ở các khu cách ly tập trung vì cấp cơ sở không có chuyên môn, chức năng nhiệm vụ để làm được việc xử lý các loại rác thải có nguy cơ chứa mầm bệnh?

Cần quản lý chặt chẽ rác thải chứa mầm bệnh

Ngày 21/5/2021, Bộ TN&MT đã có công văn gửi UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương để tăng cường phối hợp giữa các địa phương trong việc xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid-19. Bộ TN&MT đề nghị các địa phương thực hiện một số biện pháp cấp bách trong quản lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid-19.

Các tỉnh, TP chỉ đạo các cơ sở y tế, khu vực điều trị và chăm sóc bệnh nhân, khu vực cách ly (cách ly tập trung, cách ly tại nhà và các khu vực cách ly khác) tại địa phương khẩn trương xây dựng, điều chỉnh và tổ chức thực hiện kế hoạch thu gom,vận chuyển, lưu giữ, và xử lý chất thải, đặc biệt đối với chất thải y tế tại các khu vực nêu trên của địa phương để phù hợp với việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng, chống dịch Covid19.

Công nhân thu gom rác thải tại vùng phong tỏa ở TP Vinh

Bộ TN&MT cũng đề nghị các địa phương ưu tiên xử lý chất thải y tế theo mô hình cụm cơ sở y tế để đảm bảo khoảng cách thu gom ngắn nhất từ nơi phát sinh tới cơ sở xử lý; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tại địa phương chủ động liên hệ với các cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế tại các địa phương khác để hỗ trợ xử lý chất thải y tế trong trường hợp địa phương không đảm bảo năng lực xử lý chất thải y tế hoặc không đủ hạ tầng xử lý chất thải y tế…

Được biết, từ khi bùng phát dịch bệnh đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An có hàng trăm khu cách ly tập trung lớn nhỏ phân bố ở hầu khắp các địa phương phường, xã trên toàn tỉnh.

Theo Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Nghệ An, đối với các khu cách ly tập trung cấp tỉnh thì do phía quân đội quản lý, xử lý các vấn đề, trong đó có rác thải, họ làm rất chặt chẽ, bài bản theo đúng quy định. Bên cạnh đó là các bệnh viện dã chiến thì hiện nay trên địa bàn tỉnh có 5 bệnh viện dã chiến với quy mô gần 800 giường bệnh đã được kích hoạt hoạt động chữa trị cho hàng trăm bệnh nhân mắc Covid-19 từ đợt bùng phát cuối tháng 4/2021 đến nay. Các bệnh viện này việc xử lý rác thải cũng được thực hiện thu gom và xử lý theo đúng theo quy trình, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Tuy nhiên, theo phản ánh thì các khu cách ly tập trung tại các địa phương ở cấp phường, xã thì vấn đề thu gom, xử lý rác thải lại đang đặt ra nhiều câu hỏi vì quy mô nhỏ và số lượng các khu cách ly dạng này ở cả tỉnh là hàng trăm điểm nên rất phân tán và vấn đề quản lý khá khó khăn.

Theo như một cán bộ làm nhiệm vụ tại một điểm cách ly tập trung của 1 xã miền núi thì việc xử lý rác thải tại điểm cách ly này chẳng khác nào rác thải sinh hoạt thông thường khi cũng được thu gom và trộn chung với các loại rác thải ở những hộ dân cư để đổ bình thường như thường lệ.

Vấn đề thu gom, xử lý rác thải có nguy cơ chứa mầm bệnh cần phải được quản lý chặt chẽ

Mặt khác, ở một số nơi cán bộ các điểm cách ly đốt ngay trong khuôn viên hoặc đưa đi điểm đất trống, thưa khu dân cư để đốt rác. Những cách xử lý nêu trên là không phù hợp, không đúng với quy định của Bộ Y tế, Bộ TN&MT và nguy cơ phát tán dịch bệnh là không hề nhỏ.

Chiều ngày 02/9, ông Đinh Sỹ Khánh Vinh – Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Nghệ An, cho hay: Vấn đề xử lý rác thải tại các điểm cách ly, khu cách ly và bệnh viện dã chiến điều trị cho bệnh nhân Covid-19 đã được quy định rõ ràng. Sở TN&MT tỉnh Nghệ An cũng đã có văn bản hướng dẫn cụ thể về vấn đề này sao cho đúng quy định và đảm bảo an toàn, không để mầm bệnh phát tán ra môi trường. Mới đây, ngày 01/9 thì đơn vị lại tiếp tục có thêm văn bản đôn đốc, hướng dẫn về vấn đề này gửi các địa phương.

Theo quy định pháp luật, chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung phải được thu gom xử lý theo các quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ TN&MT quy định về quản lý chất thải y tế; Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ TN&MT về quản lý chất thải nguy hại; Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch Covid-19 tại Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 05/8/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19.

