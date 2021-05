Nghệ An cam kết tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư Đài Loan

Tỉnh Nghệ An xác định trọng tâm thu hút đầu tư là Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp, trong đó ưu tiên 3 khu công nghiệp gồm: VSIP, WHA và Hoàng Mai I. Hiện tại, Nghệ An đã có 95 dự án FDI với số tổng số vốn đầu tư hơn 1,4 tỷ đô la.

Trong đó, có một số tập đoàn lớn đến từ Hồng Kông, Đài Loan...

Toàn cảnh hội nghị

Để thu hút đầu tư, hiện nay tỉnh Nghệ An đang tập trung quy hoạch, tích hợp mở rộng không gian khu kinh tế tăng thêm khoảng 50.000 ha. UBND tỉnh này cũng sẽ có các ưu đãi về hỗ trợ đầu tư, giá tiền thuê đất cho nhà đầu tư mang tính cạnh tranh nhất.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp, nhà đầu tư đầu cầu Đài Loan đã nghe giới thiệu về các cơ hội đầu tư, kinh doanh, chính sách thu hút đầu tư vào tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, việc tiếp tục nỗ lực hơn trong cải thiện môi trường đầu tư, chuẩn bị công tác quy hoạch, đất đai, hạ tầng, nguồn nhân lực và các yêu cầu đồng bộ khác để kịp thời đón nhận, thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đặc biệt là dòng vốn đầu tư từ Đài Loan vào tỉnh Nghệ An.

Tỉnh Nghệ An tin tưởng mối quan hệ hợp tác đầu tư giữa Nghệ An và Đài Loan sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng mong muốn có nhiều nhà đầu tư Đài Loan tìm hiểu đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo cơ khí, điện - điện tử, công nghệ thông tin, hàng tiêu dùng, sản xuất các loại vật liệu mới thân thiện với môi trường và nông nghiệp công nghệ cao.

Ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại Hội nghị (ảnh: BNA)

Nghệ An sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, minh bạch và cung cấp thông tin đầy đủ, nhanh nhất cho nhà đầu tư khi được yêu cầu. Đặc biệt, tỉnh sẽ chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết về mặt bằng sạch, cũng như chuẩn bị sẵn sàng về nguồn nhân lực có chất lượng cao. Bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An còn đảm bảo xây dựng hạ tầng đồng bộ, cung cấp các dịch vụ thiết yếu đến chân hàng rào dự án.

Nghệ An sẽ đồng hành, có trách nhiệm với nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn nhằm đảm bảo môi trường đầu tư an toàn. Tỉnh Nghệ An cam kết sẽ luôn sát cánh cùng các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, đề xuất đầu tư và trong các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Tác giả: Gia An (T/h)

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn