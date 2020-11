Nghệ An cam kết đồng hành với các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An dự hội nghị.

Hội nghị "Gặp gỡ Nhật Bản 2020" do Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức tại Hà Nội vào chiều 25/11.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Sơn - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, hội nghị gặp gỡ Việt Nam - Nhật Bản có ý nghĩa quan trọng đối với cả 2 bên nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác đối tác chiến 2 nước. Thông qua hội nghị, Việt Nam và Nhật Bản sẽ có cơ hội tìm hiểu rõ hơn về những tiềm năng, thế mạnh để từ đó đề ra được chiến lược hợp tác, đầu tư cùng phát triển.

Ông Yamada Takio - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam ấn tượng với những thành tựu của Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ kép năm 2020, vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Yamada Takio - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam rất ấn tượng với những thành tựu của Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua. Đặc biệt, trong năm 2020, dù gặp rất nhiều khó khăn về dịch bệnh nhưng Việt Nam đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả vừa phục hồi, phát triển kinh tế. Nhật Bản đã thấy được những tiềm năng và cơ hội rất lớn để đầu tư vào Việt Nam.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định, quan hệ ngoại giao của 2 nước Việt Nam - Nhật Bản nhiều năm qua đã có những bước vượt bậc. Việt Nam luôn xem Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng. Theo đó, tỉnh Nghệ An xem trọng các tổ chức, doanh nghiệp của Nhật Bản, coi đây là đối tác quan trọng, trụ cột trong quá trình hợp tác, phát triển và hội nhập.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, thời gian qua, hợp tác kinh tế giữa Nghệ An và các tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản rất tốt đẹp. Về quan hệ song phương, Nghệ An có quan hệ chặt chẽ với một số tỉnh của Nhật Bản. Đặc biệt trong năm 2019, Nghệ An đã đăng cai tổ chức sự kiện “Gặp gỡ Bắc Trung bộ với Nhật Bản” rất thành công. Trong hội nghị này, Nghệ An đã cam kết 3 bên về hợp tác một số lĩnh vực, Nhật Bản là đối tác lớn nhất của Nghệ An trong việc hỗ trợ ODA cho tỉnh thời gian qua với 44 dự án đang sử dụng nguồn vốn này. Bên cạnh đó, 21.000 lao động là người Nghệ An đang làm việc ổn định tại Nhật Bản. Số lao động này khi hết hạn về nước sẽ là nguồn nhân lực rất quan trọng đối với tỉnh trong việc phát triển kinh tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên, xét trên bình diện chung, kết quả hợp tác, nhất là hợp tác đầu tư giữa Nhật Bản và Nghệ An đến nay còn nhiều khiêm tốn với 10 dự án, 113 triệu USD. Dự án ít, số vốn không nhiều, nhưng doanh nghiệp của Nhật Bản được tỉnh đánh giá rất cao, đó là uy tín, chất lượng, tính nghiêm túc trong thực hiện dự án. Qua hội nghị gặp mặt này, tỉnh Nghệ An rất muốn tạo được sự kết nối, hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản. Hiện tại, Nghệ An là địa phương có quỹ đất, nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng, hơn nữa tỉnh Nghệ An đang quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư với tinh thần cùng đồng hành, cùng có trách nhiệm trong giải quyết thủ tục cho các nhà đầu tư đến với Nghệ An. Hơn nữa, Nghệ An là trung tâm giao thương cho cả khu vực Bắc Trung bộ với hệ thống giao thông cơ bản đồng bộ, liên hoàn, đặc biệt quy hoạch của Khu kinh tế Đông Nam với hơn 20.000 ha, gồm 10 khu công nghiệp, trong đó 4500 ha đã được đầu tư hạ tầng đồng bộ sẵn sàng tiếp đón các doanh nghiệp Nhật Bản đến với tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An mong muốn Nhật Bản sẽ nghiên cứu và đầu tư vào tỉnh, nhất là Khu kinh tế Đông Nam, các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tỉnh sẽ ưu tiên và chào đón các nhà đầu tư vào các lĩnh vực phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giáo dục và y tế, phòng chống biến đổi khí hậu.