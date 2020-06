Nghệ An: Bị nêu tên trong vụ công trình cột đèn trang trí bị gãy đổ, đơn vị thiết kế khẳng định không liên quan

Công an vào cuộc làm rõ vụ việc đổ sập công trình cột đèn trang trí tại thành phố Vinh.

Trước đó, Báo điện tử Xây dựng đưa tin, vào khoảng 18h ngày 17/5, trên địa bàn thành phố Vinh (Nghệ An) xảy ra mưa to kèm lốc gây đổ hệ thống đèn trang trí trên đại lộ Lê Nin (đoạn từ nút giao Phạm Đình Toái đến giao đường Nghệ An - Xiêng Khoảng). Cụ thể, tổng số cột đèn trang trí trên đoạn tuyến là 30 cột, trong đó, gãy đổ hoàn toàn 11 cột; số cột nghiêng, có nguy cơ gãy đổ là 14.

Ngày 18/5, Phòng Quản lý đô thị thành phố Vinh có báo cáo: Công trình có tổng mức đầu tư 11 tỷ đồng. Được thực hiện từ nguồn vốn xã hội hóa do Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam tài trợ (chủ đầu tư). Đơn vị thiết kế là Công ty Cổ phần Quy hoạch kiến trúc Đất Việt (Công ty Đất Việt); Đơn vị thẩm tra công trình là Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng 2; Đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại xuất nhập khẩu Việt Anh. Giấy phép xây dựng UBND thành phố Vinh cấp số 227/GPXD-UBND ngày 31/10/2019.

Ông Nguyễn Việt Đức - Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Vinh cho biết: “Hiện tại, toàn bộ hồ sơ lưu về công trình cột đèn trang trí Công an thành phố đã sang lấy để phục vụ điều tra chưa trả nên chưa thể cung cấp. Trong hồ sơ ghi rõ các đơn vị tham gia như báo cáo, trong đó, đơn vị thiết kế là Công ty Đất Việt nên chúng tôi báo cáo như vậy”.

Mới đây, Công ty Đất Việt có trụ sở tại phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã có Văn bản số 026/2020/DV-CV gửi cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố Vinh (Nghệ An).

Văn bản số 026/2020/DV-CV của Công ty Đất Việt gửi Công an thành phố Vinh.

Tại Văn bản số 026/2020/DV-CV gửi Công an thành phố Vinh, Công ty Đất Việt nêu rõ: Về hồ sơ thiết kế, vào quý IV năm 2019, Công ty Đất Việt có nhận thông tin chủ đầu tư công trình đang tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn lập thiết kế công trình nêu trên, nên phối hợp với Công ty Cổ phần Thương mại điện tử và quảng cáo Sonet (trụ sở tại thành phố Đà Nẵng) trong việc lên phương án thiết kế ý tưởng và thiết kế kỹ thuật sơ bộ để tham dự thầu và chào giá… Tuy nhiên, từ đó đến nay, Công ty Đất Việt không nhận được bất kỳ phản hồi nào của chủ đầu tư (kể cả văn bản giấy, thư điện tử hoặc hình thức liên lạc khác) và đơn vị không biết được bất kỳ thông tin nào về công trình này.

Đồng thời, Công ty Đất Việt cũng khẳng định không thực hiện thương thảo và ký kết bất kỳ hợp đồng tư vấn lập thiết kế nào đối với chủ đầu tư, với Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại xuất nhập khẩu Việt Anh hay bất cứ công ty, đơn vị nào khác về công trình nêu trên.

Bên cạnh đó, Công ty Đất Việt khẳng định hoàn toàn không biết việc chủ đầu tư sử dụng hồ sơ thiết kế sơ bộ của đơn vị để thực hiện thẩm tra và xin phép xây dựng, cũng như việc đơn vị thi công đã tự ý sử dụng hồ sơ thiết kế sơ bộ đó để thực hiện thi công công trình khi chưa có ràng buộc tính pháp lý đầy đủ…

Việc làm của các đơn vị liên quan dẫn đến sự cố công trình làm ảnh hưởng rất nhiều đến uy tín, hình ảnh, thương hiệu của Công ty Đất Việt đối với khách hàng, nhất là khách hàng thân thiết trong hoạt động xây dựng của đơn vị.

Ngoài ra, Công ty Đất Việt đề nghị Công an thành phố Vinh làm rõ những nội dung liên quan tới tính pháp lý việc thẩm định, thẩm tra, phê duyệt thiết kế khi chưa có đầy đủ cơ sở theo quy định của pháp luật về luật xây dựng…

Hiện tại, Công an thành phố Vinh đang thu thập hồ sơ, chứng cứ điều tra làm rõ các vấn đề liên quan đến công trình dàn đèn trang trí 11 tỷ đồng bị đổ sập này.

Tác giả: Hoài An

Nguồn tin: Báo Xây Dựng