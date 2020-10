Nghệ An: Bị cáo đã tử vong nhưng tòa vẫn triệu tập?

Theo cáo trạng và hồ sơ thể hiện, chiều ngày 20/11/2019, có hai người bạn tên Tuấn và Quốc tới nhà Nguyễn Hoài Giang (SN 1991, ngụ huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) chơi và xin để nhờ mấy thùng đồ, Giang đã đồng ý.

Sau đó, Trần Quang Anh (SN 1971, cùng ngụ huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, làm nghề chạy xe thuê) điều khiển ô tô 7 chỗ tới nhà Giang để chở những thùng hàng trên cùng 3 người Tuấn, Quốc và Giang đi Quỳnh Lưu (Nghệ An) với giá 2 triệu đồng.

Khi đang lưu thông trên đường tới địa phận km 429 Quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An thì bị Tổ công tác thuộc Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Diễn Châu, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An ra hiệu dừng xe để kiểm tra và phát hiện trên xe có sáu thùng các tông chứa 11 cá thể rái cá vuốt bé, 04 cá thể rái cá lông mượt, 01 cá thể khỉ đuôi dài còn sống và một thùng xốp chứa 02 cá thể rái cá vuốt bé và 02 cá thể rái cá lông mượt đầy đủ bộ phận đã chết, được đông lạnh.

Cũng tại thời điểm trên, Tổ công tác không giữ ba người này đưa về trụ sở làm việc. Giang bắt xe trở về Hà Tĩnh, còn Tuấn và Quốc bắt xe đi ra phía Bắc.

Tại Cáo trạng số 107/CT-VKS-DC ngày 7/7/2020, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Diễn Châu đã quyết định truy tố Trần Quang Anh và Nguyễn Hoài Giang về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 244 Bộ luật Hình sự (khung hình phạt 10-15 năm tù).

Quang Anh dù đã tử vong từ hôm 13/9 nhưng vẫn được triệu tập tại phiên tòa ngày 22/9?

Đến ngày 22/9, TAND huyện Diễn Châu đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án đối với hai bị cáo Quang Anh và Giang.

Thế nhưng, điều khiến những người tham gia phiên tòa lúc này cảm thấy khó hiểu là bị cáo Quang Anh vẫn bị triệu tập mặc dù đã tử vong từ ngày 13/9 trước đó (tức trước khi tòa triệu tập 9 ngày).

Cụ thể, Quang Anh đã bị tạm giam từ ngày 20/11/2019, và trong thời gian tạm giam, do phát hiện mắc bệnh nặng nên Quang Anh được đưa đi chữa trị nhưng đã tử vong sau đó.

Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa, với lý do bị cáo Quang Anh không có mặt tại phiên tòa vì đã chết và cần thu thập tài liệu chứng cứ cũng như cần triệu tập một số người liên quan.

Liên quan vụ việc trên, dư luận đang đặt ra nhiều nghi vấn xung quanh cái chết của Quang Anh, đặc biệt về những thủ tục pháp lý trong tố tụng khi Quang Anh đã chết mà tòa “không biết” nên vẫn triệu tập.

Về phía gia đình Giang và bản thân bị cáo đã liên tục kêu oan. Đồng thời, nhiều luật sư cũng có kiến nghị yêu cầu phải làm rõ những sai phạm của cơ quan tố tụng huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An trong quá trình giải quyết vụ án trên.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.