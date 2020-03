Nghệ An: Bắt xe cơi thùng, chở quá tải gian nan như “đánh án”

Tổ đặc biệt TTGT Sở GTVT Nghệ An kiểm tra kích thước thành thùng thực tế để đối chiếu với đăng kiểm

Hóa trang kết hợp xử lý công khai

Sáng 21/3, tổ công tác đặc biệt Thanh tra Sở GTVT Nghệ An do ông Nguyễn Xuân Vinh, Phó Chánh thanh tra dẫn đầu tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra xử lý xe quá tải ở khu vực phía Tây Bắc tỉnh Nghệ An. Trước khi lên đường, tổ chia làm 2 nhóm, một nhóm hóa trang theo dõi tại các điểm mỏ, vùng đầu nguồn hàng; nhóm còn lại đi xe công vụ đón đầu xử lý.

Thế nhưng, thay vì đi đường lớn, xe thanh tra lại phải đi vòng vèo qua các tuyến đường của thị xã rồi mới rẽ ra đường huyện, sau bất ngờ dừng ở một lối vào xóm. Một thanh tra viên cười, nói: “Cánh xe tải cử người theo dõi nhất cử nhất động của lực lượng thanh tra nên chúng tôi phải dùng cách này để khắc chế lại. Gian nan lắm chứ không phải cứ ra đường chốt là bắt được đâu”.

Đúng 9h, điện thoại trên xe đổ chuông liên hồi, cuộc gọi từ nhóm bên kia thông báo: “Có một xe tải BKS 37C-170.37 cơi thùng đang di chuyển trên đường Hồ Chí Minh, hướng từ Tân Kỳ ra Bắc. Đề nghị các đồng chí phối hợp, đón lõng phía trước để kiểm tra”.

Ngay lập tức, nhóm công tác trên xe liền tăng ga, tức tốc đi tới vị trí được báo. Đến khoảng 9h05, nhóm công tác có mặt tại Km654 đường Hồ Chí Minh (thuộc địa phận phường Đông Hiếu, TX Thái Hòa) thì cũng là lúc chiếc xe tải lưu thông đến. Lúc này, biết không thể trốn tránh được, tài xế L.V.H. (SN 1985, trú ở Quỳnh Lưu, Nghệ An) đành phải xuống xe xuất trình các giấy tờ liên quan. Sau khi kiểm tra sổ kiểm định và dùng thước đo thực tế thành thùng xe, tổ công tác phát hiện thùng xe có kích thước là 1,3m, vượt gần gấp 3 lần kích thước nhà sản xuất.

Lúc đầu, tài xế cho biết xe mới bị vỡ hộp số, nằm trong bãi 4 - 5 hôm, nay khắc phục xin ra để đi sửa, mong lực lượng bỏ qua. Tuy nhiên, tổ công tác giải thích việc cơi thành thùng như thế vừa trái quy định của pháp luật, vừa tiềm ẩn nguy cơ TNGT, đồng thời kiên quyết lập biên bản vi phạm hành chính. Biết không thể xin tại chỗ được, lái xe H. lại gọi điện thoại cho người thân nhờ “sự trợ giúp”. Tuy nhiên, dù bằng cách nào cũng không làm lay chuyển được quyết định của tổ công tác. Biên bản xử lý vi phạm hành chính được lập, tài xế H. sẽ bị phạt 900.000 đồng; còn chủ xe là N.Đ.T. (SN 1977, trú ở Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu, Nghệ An) bị phạt liên đới 7 triệu đồng, đồng thời bị thu hồi phù hiệu, buộc đưa xe đi cắt thành thùng cơi nới.

Quá trình xử lý chiếc xe này, nhiều xe tải khác từ xa đã quay đầu trốn tránh. Khi việc lập biên bản kết thúc, điện thoại từ tổ mật phục lại vang lên, thông báo tất cả các xe đã quay về nằm bãi. Tổ rút về để di chuyển sang khu vực khác.

Trốn tránh tinh vi cũng không thoát

Câu chuyện kể trên chỉ là một trong rất nhiều các biện pháp mà tổ đặc biệt vận dụng để phát hiện, xử lý các trường hợp cơi thùng chở quá tải. Ông Nguyễn Xuân Vinh cho biết: Đoàn bắt đầu triển khai theo kế hoạch từ đầu tháng 3/2020, đến nay đã được 20 ngày, phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính 55 trường hợp vi phạm, tước 21 GPLX, 8 phù hiệu, 4 tem và giấy chứng nhận kiểm định. Tổng số tiền xử phạt dự kiến lên đến 350 triệu đồng; vận động cắt thành thùng 30 phương tiện.

Để có được kết quả này, tổ công tác đã sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ như chia thành các nhóm để mở rộng khu vực tuần tra, hóa trang ghi hình, đánh nghi binh… “Có thời điểm các doanh nghiệp mỏ hùn nhau cử người theo dõi 24/24h ở cổng đội, xe thanh tra đi đến đâu là có xe đi theo đến đó. Họ còn áp dụng công nghệ thông tin để lập nhóm Zalo, Facebook báo cho các tài xế để tìm cách trốn tránh. Có hôm anh em phải mặc quần áo thể thao giả vờ đi đánh bóng, rồi lên xe thay đồ đi làm nhiệm vụ”, ông Đậu Đình Lĩnh, Đội TTGT Khu vực 3, thành viên tổ công tác cho biết.

Cũng nhờ sự tinh nhuệ, quyết liệt của lực lượng Thanh tra Sở GTVT Nghệ An nên dù các lái xe có nghĩ ra bao nhiêu chiêu trò đi nữa thì vẫn bị phát hiện xử lý. Cá biệt trong đợt này tổ còn phát hiện chiêu trò dùng xe đầu kéo ngụy trang chở vật liệu xây dựng. Ông Lĩnh kể: “Tối 4/3, tại Km654 đường Hồ Chí Minh, tổ đặc biệt phát hiện 2 xe BKS: 90C-068.29 và 29C-491.54 di chuyển từ phía Nam ra. Ban đầu anh em nghĩ xe đầu kéo thì ai dám chở quá tải. Nhưng khi kiểm tra thì mới biết 2 xe này đều chở cát quá tải mức từ 100% - 150%”.

