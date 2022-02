Nghệ An bắt vụ vận chuyển ma túy lớn

Lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ các đối tượng.

Theo đó, vào khoảng 16 giờ ngày 5-2, tại phòng 203, nhà nghỉ Ngọc Trâm, bản Khe Nằn, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, lực lượng Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Đồn Biên phòng Na Ngoi, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn phát hiện, bắt quả tang đối tượng Già Xái Phia, sinh năm 1975, trú tại bản Huồi Xai, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, thu giữ 3kg ma tuý đá, 2 bánh heroin (trọng lượng 60g), 6.000 viên ma tuý tổng hợp (trọng lượng 51,1g) và 2 chiếc điện thoại di động.

Hiện các cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Tác giả: HẢI THƯỢNG

Nguồn tin: Báo Quân đội Nhân dân